Ніжний і повітряний бісквіт: покроковий рецепт ідеальних ласощів
Бісквіт — одна з популярних випічок, яка може готуватися з маком або без нього. Один з простих рецептів опублікував сайт 1000.menu.
Інгредієнти:
- курячі яйця — 4 шт;
- борошно — 100 г;
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.
Приготування:
- Дуже акуратно, щоб в білки не потрапив жовток, поділяються яйця. Білки відставляються в сторону, а до жовтків додається половина всього цукру та весь ванільний цукор.
- Міксером на максимальній швидкості жовтки збиваються протягом 5−7 хвилин до отримання щільної та світлої маси.
- Збивання білків починається на мінімальній швидкості міксера, коли вони збільшаться в обсязі — швидкість збільшується. Поступово всипається цукровий пісок, що залишився. Білки збиваються до твердих піків
- У жовтки додаються 1/3 білків і акуратно перемішуються до однорідності.
- Додається половина борошна та знову перемішується до однорідності.
- Замішане тісто перекладається в форму для випічки діаметром 20−22 см.
- Бісквіт випікається в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.
- Піриг дістається з духовки та залишається остигати, після чого витягується з форми.
Нагадаємо, був опублікований рецепт смачного торта з родзинками, маком та горіхами.
Фото: https://ua.depositphotos.com
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