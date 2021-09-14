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Ніжний і повітряний бісквіт: покроковий рецепт ідеальних ласощів

14:39 14 вересня 2021
Бісквіт

Бісквіт — одна з популярних випічок, яка може готуватися з маком або без нього. Один з простих рецептів опублікував сайт 1000.menu.

Інгредієнти:

  • курячі яйця — 4 шт;
  • борошно — 100 г;
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.

Приготування:

  • Дуже акуратно, щоб в білки не потрапив жовток, поділяються яйця. Білки відставляються в сторону, а до жовтків додається половина всього цукру та весь ванільний цукор.
  • Міксером на максимальній швидкості жовтки збиваються протягом 5−7 хвилин до отримання щільної та світлої маси.
  • Збивання білків починається на мінімальній швидкості міксера, коли вони збільшаться в обсязі — швидкість збільшується. Поступово всипається цукровий пісок, що залишився. Білки збиваються до твердих піків
  • У жовтки додаються 1/3 білків і акуратно перемішуються до однорідності.
  • Додається половина борошна та знову перемішується до однорідності.
  • Замішане тісто перекладається в форму для випічки діаметром 20−22 см.
  • Бісквіт випікається в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.
  • Піриг дістається з духовки та залишається остигати, після чого витягується з форми.

Нагадаємо, був опублікований рецепт смачного торта з родзинками, маком та горіхами.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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