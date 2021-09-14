Ніжний і повітряний бісквіт: покроковий рецепт ідеальних ласощів

Бісквіт — одна з популярних випічок, яка може готуватися з маком або без нього. Один з простих рецептів опублікував сайт 1000.menu.

Інгредієнти: курячі яйця — 4 шт;

борошно — 100 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 1 ч. л. Приготування: Дуже акуратно, щоб в білки не потрапив жовток, поділяються яйця. Білки відставляються в сторону, а до жовтків додається половина всього цукру та весь ванільний цукор.

Міксером на максимальній швидкості жовтки збиваються протягом 5−7 хвилин до отримання щільної та світлої маси.

Збивання білків починається на мінімальній швидкості міксера, коли вони збільшаться в обсязі — швидкість збільшується. Поступово всипається цукровий пісок, що залишився. Білки збиваються до твердих піків

У жовтки додаються 1/3 білків і акуратно перемішуються до однорідності.

Додається половина борошна та знову перемішується до однорідності.

Замішане тісто перекладається в форму для випічки діаметром 20−22 см.

Бісквіт випікається в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.

Піриг дістається з духовки та залишається остигати, після чого витягується з форми.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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