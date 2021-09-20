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І обов'язково мікс спецій: простий рецепт гарбузового кексу від Ектора Хіменеса-Браво

20:10 20 вересня 2021
Ектор Хіменес-Браво

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, рецепти якого все частіше критикують в соцмережах, поділився в своєму Instagram рецептом гарбузового кексу.

«Як із Starbucks, тільки смачніше», — написав Ектор Хіменес-Браво. — І обов'язково мікс спецій", — додав він.

Інгредієнти:

  • Борошно — 1,5 склянки.
  • Сіль — 0,5 ч.л.
  • Розпушувач — 0,5 ч.л.
  • Сода — 1 ч.л.
  • Мікс спецій (гвоздика, кориця, імбир) — 1 ст.л.
  • Цукор білий — 0,5 склянки.
  • Цукор коричневий — 0,25 склянки.
  • Яйце — 3 шт.
  • Ваніль — 1 ч.л.
  • Кокосове рафінована олія (або соняшникова або оливкова) — 0,5 склянки.
  • Гарбузове пюре — 400 гр.
  • Гарбузове насіння на прикрасу.

Приготування:

  • Спочатку замішуються сухі інгредієнти: борошно, сіль, сода, розпушувач, спеції та весь сахар. Якщо ваніль суха — теж додається відразу, якщо екстракт — вводиться разом з яйцями.
  • Додаються яйця, перемішуються. Додається масло, знову перемішується. В кінці вводиться гарбузове пюре, дуже обережно перемішується тісто до однорідності.
  • Маса викладається в форму, обов'язково розрівнюється, щоб вона було на одному рівні, і зверху прикрашається гарбузовим насінням.
  • Ставиться в розігріту до 190 градусів духовку на 75 хвилин.
  • Після приготування кекс повинен постояти у формі 10−15, а краще 30 хвилин.

Нагадаємо, Ектор Хіменес опублікував рецепт домашніх чебуреків, який викликав суперечки в мережі .

Фото: Instagram hectorjimenezbravo

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