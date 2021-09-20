І обов'язково мікс спецій: простий рецепт гарбузового кексу від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, рецепти якого все частіше критикують в соцмережах, поділився в своєму Instagram рецептом гарбузового кексу.
«Як із Starbucks, тільки смачніше», — написав Ектор Хіменес-Браво. — І обов'язково мікс спецій", — додав він.
Інгредієнти:
- Борошно — 1,5 склянки.
- Сіль — 0,5 ч.л.
- Розпушувач — 0,5 ч.л.
- Сода — 1 ч.л.
- Мікс спецій (гвоздика, кориця, імбир) — 1 ст.л.
- Цукор білий — 0,5 склянки.
- Цукор коричневий — 0,25 склянки.
- Яйце — 3 шт.
- Ваніль — 1 ч.л.
- Кокосове рафінована олія (або соняшникова або оливкова) — 0,5 склянки.
- Гарбузове пюре — 400 гр.
- Гарбузове насіння на прикрасу.
Приготування:
- Спочатку замішуються сухі інгредієнти: борошно, сіль, сода, розпушувач, спеції та весь сахар. Якщо ваніль суха — теж додається відразу, якщо екстракт — вводиться разом з яйцями.
- Додаються яйця, перемішуються. Додається масло, знову перемішується. В кінці вводиться гарбузове пюре, дуже обережно перемішується тісто до однорідності.
- Маса викладається в форму, обов'язково розрівнюється, щоб вона було на одному рівні, і зверху прикрашається гарбузовим насінням.
- Ставиться в розігріту до 190 градусів духовку на 75 хвилин.
- Після приготування кекс повинен постояти у формі 10−15, а краще 30 хвилин.
Нагадаємо, Ектор Хіменес опублікував рецепт домашніх чебуреків, який викликав суперечки в мережі .
Фото: Instagram hectorjimenezbravo33
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