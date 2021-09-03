Ектор Хіменес-Браво поділився оригінальним рецептом дерунів з м'ясом — і знову нарвався на критику

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше отримав зауваження за «неправильний» рецепт домашніх чебуреків, знову викликав обурення фоловерів, поділившися рецептом дерунів з м'ясом.

Коротке відео з процесом приготування оладок з картоплі, шеф-кухар виклав в Instagram, назвавши страву, як у Білорусі: «Драніки з м'ясом. Не тільки українці люблять цю страву».

Інгредієнти: Картопля — 3 шт.;

Фарш (свинина, яловичина) — 200 гр.;

Цибуля зелена — 20 гр.;

Петрушка — 10 гр.;

Яйце — 1 шт.;

Часник сухий — 2 гр.;

Паприка — 2 гр.;

Перець чорний — 2 гр.;

Сіль — 2 гр.

Приготування: Натираємо картоплю, віджимаємо від зайвої рідини і змішуємо з нарізаною цибулею і петрушкою.

Додаємо спеції і яйце.

Все добре перемішуємо і смажимо на пательні з обох боків по 2 хвилини на середньому вогні.

Подаємо зі сметаною. Смачного!

Деякі фоловери скептично поставилися до запропонованого рецепту. Найбільш уважні з них відзначили, що у рецепті — одне яйце, а на відео у фарш додається два …

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом класичного клаб-сендвічу, а також розповів, як приготувати смачний домашній кетчуп.

Фото — скріншот.

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