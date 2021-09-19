Запечений гарбуз із прованськими травами: простий рецепт від Тетяни Мокріді
Директор Школи леді Тетяна Мокріді, крім крем-супу з гарбуза, запропонувала ще один простий рецепт з осіннього цар-овоча. Гарбуз можна запекти в суміші прованських трав, а потім подавати з сиром, насінням, горішками або з листям салату.
Запечений гарбуз з прованськими травами
Крім гарбуза, для страви знадобляться:
- приправа «Прованські трави» або орегано;
- оливкова олія;
- сіль;
- перець.
Гарбуз очистити від шкірки, нарізати скибочками, посолити і поперчити, посипати сухою приправою. Викласти скибочки на деко і полити оливковою олією.
Запікати 20−30 хвилин при температурі 180 градусів.
Нагадаємо, кулінар Елла Іванова пропонує приготувати з запеченого гарбуза смачний і корисний салат, а з гарбуза з апельсином — вишукане варення.
Фото https://ua.depositphotos.com/18
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