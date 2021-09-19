Запечений гарбуз із прованськими травами: простий рецепт від Тетяни Мокріді

Директор Школи леді Тетяна Мокріді, крім крем-супу з гарбуза, запропонувала ще один простий рецепт з осіннього цар-овоча. Гарбуз можна запекти в суміші прованських трав, а потім подавати з сиром, насінням, горішками або з листям салату.

Запечений гарбуз з прованськими травами Крім гарбуза, для страви знадобляться: приправа «Прованські трави» або орегано;

оливкова олія;

сіль;

перець. Гарбуз очистити від шкірки, нарізати скибочками, посолити і поперчити, посипати сухою приправою. Викласти скибочки на деко і полити оливковою олією.

Запікати 20−30 хвилин при температурі 180 градусів.

Нагадаємо, кулінар Елла Іванова пропонує приготувати з запеченого гарбуза смачний і корисний салат, а з гарбуза з апельсином — вишукане варення.

Фото https://ua.depositphotos.com/

18

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter