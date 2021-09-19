26.61 / 26.80 31.21 / 31.54
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Запечений гарбуз із прованськими травами: простий рецепт від Тетяни Мокріді

4:16 20 вересня 2021
гарбуз

Директор Школи леді Тетяна Мокріді, крім крем-супу з гарбуза, запропонувала ще один простий рецепт з осіннього цар-овоча. Гарбуз можна запекти в суміші прованських трав, а потім подавати з сиром, насінням, горішками або з листям салату.

Запечений гарбуз з прованськими травами

Крім гарбуза, для страви знадобляться:

  • приправа «Прованські трави» або орегано;
  • оливкова олія;
  • сіль;
  • перець.

Гарбуз очистити від шкірки, нарізати скибочками, посолити і поперчити, посипати сухою приправою. Викласти скибочки на деко і полити оливковою олією.
Запікати 20−30 хвилин при температурі 180 градусів.

Нагадаємо, кулінар Елла Іванова пропонує приготувати з запеченого гарбуза смачний і корисний салат, а з гарбуза з апельсином — вишукане варення.

Фото https://ua.depositphotos.com/

18

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Індексація пенсій: кого стосується і як розрахувати суму підвищення

Андрій Данилко

Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

Тарзан

Тарзан закотив істерику через позашлюбну дочку Наташі Корольової, а її мамі стало зле, — ЗМІ

Харламов з Катею Ковальчук

Молодша за Асмус: Гарік Харламов вперше вийшов у світ з новою коханою, екс- «Кріпосною» Катею Ковальчук

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.