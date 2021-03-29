Тыквенно-апельсиновое варенье — вкус мечты
Варенье можно варить не только летом, но и круглый год. Не обязательно в больших объемах. Можно с расчетом на несколько чаепитий. Очень важно красиво подать лакомство. Тогда чаепитие будет запоминающимся.
Рецептом тыквенно-апельсинового варенья с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Это варенье янтарного цвета имеет неповторимый вкус, — говорит Элла Иванова. - Вот его рецепт.
Тыквенно-апельсиновое варенье
Ингредиенты:
- 500 г тыквы;
- сок половины лимона;
- сок апельсина;
- 250 г сахара.
Приготовление:
Тыкву хорошо промываем, очищаем и отвариваем до мягкости.
Измельчаем при помощи блендера.
Добавляем сахар, варим еще минут 10−15, в конце дополнив соком апельсина и лимона.
Можно добавить и любимые пряности: корицу, гвоздику, кардамон, цедру…
Варенье готово! Приятного аппетита!
— Подавать варенье лучше охлажденным?
— Да, это прекрасный вариант.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Пусть все у вас будет хорошо!
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Фото из альбома Эллы Ивановой82
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