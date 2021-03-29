Варенье можно варить не только летом, но и круглый год. Не обязательно в больших объемах. Можно с расчетом на несколько чаепитий. Очень важно красиво подать лакомство. Тогда чаепитие будет запоминающимся. Рецептом тыквенно-апельсинового варенья с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Это варенье янтарного цвета имеет неповторимый вкус, — говорит Элла Иванова. - Вот его рецепт.

Тыквенно-апельсиновое варенье Ингредиенты: 500 г тыквы;

сок половины лимона;

сок апельсина;

250 г сахара. Приготовление: Тыкву хорошо промываем, очищаем и отвариваем до мягкости.

Измельчаем при помощи блендера.

Добавляем сахар, варим еще минут 10−15, в конце дополнив соком апельсина и лимона.

Можно добавить и любимые пряности: корицу, гвоздику, кардамон, цедру…

Варенье готово! Приятного аппетита!

— Подавать варенье лучше охлажденным?

— Да, это прекрасный вариант.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Пусть все у вас будет хорошо!

Фото из альбома Эллы Ивановой

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter