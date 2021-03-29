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Книга рецептов

Тыквенно-апельсиновое варенье — вкус мечты

7:29 30 марта 2021
Варенье из тыквы

Варенье можно варить не только летом, но и круглый год. Не обязательно в больших объемах. Можно с расчетом на несколько чаепитий. Очень важно красиво подать лакомство. Тогда чаепитие будет запоминающимся.

Рецептом тыквенно-апельсинового варенья с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Это варенье янтарного цвета имеет неповторимый вкус, — говорит Элла Иванова. - Вот его рецепт.

Тыквенно-апельсиновое варенье

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы;
  • сок половины лимона;
  • сок апельсина;
  • 250 г сахара.

Приготовление:

Тыкву хорошо промываем, очищаем и отвариваем до мягкости.
Измельчаем при помощи блендера.
Добавляем сахар, варим еще минут 10−15, в конце дополнив соком апельсина и лимона.
Можно добавить и любимые пряности: корицу, гвоздику, кардамон, цедру…
Варенье готово! Приятного аппетита!

— Подавать варенье лучше охлажденным?

— Да, это прекрасный вариант.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Пусть все у вас будет хорошо!

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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