Кабачки з часником в духовці: корисна й поживна осіння страва

Кабачки часто використовуються в кухнях багатьох країн світу через низьку калорійність та велику кількість корисних речовин, що містяться в овочі.



Відомо, що в них міститься багато калію, вітамінів групи В, харчових волокон та антиоксидантів, які приносять величезну користь здоров'ю. Зокрема, у 100 грамах кабачка — 30% денної норми вітаміну С.



Приготування кабачків в духовці — кращий спосіб зробити їх менш жирними, ніж при смаженні, пише сайт «Повар.ру».

Кабачки запечені з часником кабачки середні — 4 шт;

сир — 120 гр;

часник — 1 зубчик;

сметана — 180 гр;

сіль до смаку.



Помити кабачки й просушити їх рушником. Нарізати кабачки кільцями. Натерти сир на тертці. Змішати сметану з часником, сиром та сіллю. Деко застелити папером, кабачки намазати сметаною й запекти в духовці до рум'яної скоринки. Готову страву подавати, посипавши його зеленню.



На приготування страви знадобиться всього 20 хвилин. Запечені з часником кабачки найкраще подавати з картоплею або додати у складний гарнір до м'яса.

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