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Кабачки з часником в духовці: корисна й поживна осіння страва

13:29 19 вересня 2021
кабачки

Кабачки часто використовуються в кухнях багатьох країн світу через низьку калорійність та велику кількість корисних речовин, що містяться в овочі.

Відомо, що в них міститься багато калію, вітамінів групи В, харчових волокон та антиоксидантів, які приносять величезну користь здоров'ю. Зокрема, у 100 грамах кабачка — 30% денної норми вітаміну С.

Приготування кабачків в духовці — кращий спосіб зробити їх менш жирними, ніж при смаженні, пише сайт «Повар.ру».

Кабачки запечені з часником

кабачки середні — 4 шт;
сир — 120 гр;
часник — 1 зубчик;
сметана — 180 гр;
сіль до смаку.

Помити кабачки й просушити їх рушником.

Нарізати кабачки кільцями.

Натерти сир на тертці.

Змішати сметану з часником, сиром та сіллю.

Деко застелити папером, кабачки намазати сметаною й запекти в духовці до рум'яної скоринки. Готову страву подавати, посипавши його зеленню.

На приготування страви знадобиться всього 20 хвилин. Запечені з часником кабачки найкраще подавати з картоплею або додати у складний гарнір до м'яса.

Нагадаємо, відома українська актриса Ольга Сумська розповіла, як приготувати ще одне яскраве блюдо осені — крем-суп з гарбуза.

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