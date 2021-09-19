Кабачки з часником в духовці: корисна й поживна осіння страва
Кабачки часто використовуються в кухнях багатьох країн світу через низьку калорійність та велику кількість корисних речовин, що містяться в овочі.
Відомо, що в них міститься багато калію, вітамінів групи В, харчових волокон та антиоксидантів, які приносять величезну користь здоров'ю. Зокрема, у 100 грамах кабачка — 30% денної норми вітаміну С.
Приготування кабачків в духовці — кращий спосіб зробити їх менш жирними, ніж при смаженні, пише сайт «Повар.ру».
Кабачки запечені з часником
кабачки середні — 4 шт;
сир — 120 гр;
часник — 1 зубчик;
сметана — 180 гр;
сіль до смаку.
Помити кабачки й просушити їх рушником.
Нарізати кабачки кільцями.
Натерти сир на тертці.
Змішати сметану з часником, сиром та сіллю.
Деко застелити папером, кабачки намазати сметаною й запекти в духовці до рум'яної скоринки. Готову страву подавати, посипавши його зеленню.
На приготування страви знадобиться всього 20 хвилин. Запечені з часником кабачки найкраще подавати з картоплею або додати у складний гарнір до м'яса.
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