Осіння лазанья з кабачків: Ольга Сумська рекомендувала смачний та корисний рецепт

Українська актриса Ольга Сумська, яка регулярно ділиться рецептами смачних та корисних страв, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як приготувати осінню лазанью з кабачків.

Лазанья з кабачків Інгредієнти

м'ясний фарш (до смаку)

кабачки (1−2 шт)

твердий сир

помідори, цибуля, часник

масло для смаження Приготування



М'ясний фарш підсмажити на сковороді. Додати до фаршу цибулю, часник та нарізані помідори. Окремо по обидва боки підсмажити нарізаний тонкими пластинами кабачок. Змастити форму для запікання олією, викласти підсмажені кабачки, потім викласти фарш, посипати натертим сиром, знову покласти кабачки, фарш, зверху додати тертий сир та помідори. Запікати до готовності у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 20 хвилин. При подачі до столу лазанью з кабачків можна посипати свіжою зеленню.

Нагадаємо, нещодавно Сумська поділилася «бабусиним секретом» — як зробити так, щоб у банках з варенням не було цвілі.

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