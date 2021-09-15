Народна артистка Ольга Сумська поділилася рецептом гарбузового крем-супу: справжнє королівське блюдо осені
Відома українська актриса Ольга Сумська, після лазаньї з кабачків, розповіла, як приготувати ще одне яскраве блюдо осені — крем-суп з гарбуза.
Крем-суп з гарбуза
Інгредієнти
Приготування
Відварити куряче м'ясо.
Подрібнити цибулю, часник, моркву, картоплю та гарбуз.
Нарізаний гарбуз відварити у невеликій кількості води.
Підсмажити цибулю, моркву й часник на сковороді.
Обдати томати окропом, зняти з них шкірку і нарізати на шматочки.
Додати нарізані томати до цибулі, часнику та моркви. Трохи протушити.
Змішати відварений гарбуз з підсмаженими овочами й подрібнити за допомогою блендера.
Окремо, на сухій сковороді, підсмажити гарбузове насіння та прикрасити ним готову страву.
Ольга Сумська радить відмовитися від картоплі й готувати крем-суп без неї. М'ясо також можна не використовувати.
Нагадаємо, раніше рецептом крем-супу з гарбуза на кокосовому молоці поділилася донька Анастасії Заворотнюк Анна.14
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