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Народна артистка Ольга Сумська поділилася рецептом гарбузового крем-супу: справжнє королівське блюдо осені

21:02 15 вересня 2021
суп

Відома українська актриса Ольга Сумська, після лазаньї з кабачків, розповіла, як приготувати ще одне яскраве блюдо осені — крем-суп з гарбуза.

Крем-суп з гарбуза

Інгредієнти

Приготування

Відварити куряче м'ясо.

Подрібнити цибулю, часник, моркву, картоплю та гарбуз.

Нарізаний гарбуз відварити у невеликій кількості води.

Підсмажити цибулю, моркву й часник на сковороді.

Обдати томати окропом, зняти з них шкірку і нарізати на шматочки.

Додати нарізані томати до цибулі, часнику та моркви. Трохи протушити.

Змішати відварений гарбуз з підсмаженими овочами й подрібнити за допомогою блендера.

Окремо, на сухій сковороді, підсмажити гарбузове насіння та прикрасити ним готову страву.

Ольга Сумська радить відмовитися від картоплі й готувати крем-суп без неї. М'ясо також можна не використовувати.

Нагадаємо, раніше рецептом крем-супу з гарбуза на кокосовому молоці поділилася донька Анастасії Заворотнюк Анна.

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