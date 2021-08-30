«Найсмачніша картопляна запіканка»: політтехнолог Уколов поділився оригінальним рецептом

Якщо ведучий Григорій Герман розповів, як готував картопляно-цибулеву запіканку зі скумбрією, то політтехнолог Віктор Уколов поділився простим рецептом картопляної запіканки з фаршем.

«У мене вийшла найкраща картопляна запіканка, яку я будь-коли робив. Принцип — чим простіше, тим краще», — пише Віктор Уколов на своїй сторінці у соцмережах.

Він не надає перелік продуктів з вагою — кожен може зробити цю страву на свій розсуд.

Приготування: Картоплю зварити та перетовкти з одним сирим яйцем, маслом та молоком.

Підсмажити цибулю і часник на пательні, додати баранячий фарш, витопити з нього рідину.

Влити склянку білого вина та випарувати.

Додати сіль та перець за смаком.

У змащену маслом форму викласти шарами: картоплю, фарш і знову картоплю. Змастити верхній шар маслом.

Запікати протягом 40 хвилин при 200 градусах.

Запіканка готова!

«З того, наскільки швидко вона зменшується, роблю висновок, що проста кухня моїй сім"ї подобається більше складної. Тобто, без соусу Бешамель, сиру і навіть без помідорів та кінзи», — додав Віктор Уколов.

Раніше рецептом сирної запіканки поділився суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський.

Фото зі сторінки Віктора Уколова у соціальних мережах.

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