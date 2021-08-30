«Найсмачніша картопляна запіканка»: політтехнолог Уколов поділився оригінальним рецептом
Якщо ведучий Григорій Герман розповів, як готував картопляно-цибулеву запіканку зі скумбрією, то політтехнолог Віктор Уколов поділився простим рецептом картопляної запіканки з фаршем.
«У мене вийшла найкраща картопляна запіканка, яку я будь-коли робив. Принцип — чим простіше, тим краще», — пише Віктор Уколов на своїй сторінці у соцмережах.
Він не надає перелік продуктів з вагою — кожен може зробити цю страву на свій розсуд.
Приготування:
- Картоплю зварити та перетовкти з одним сирим яйцем, маслом та молоком.
- Підсмажити цибулю і часник на пательні, додати баранячий фарш, витопити з нього рідину.
- Влити склянку білого вина та випарувати.
- Додати сіль та перець за смаком.
- У змащену маслом форму викласти шарами: картоплю, фарш і знову картоплю. Змастити верхній шар маслом.
- Запікати протягом 40 хвилин при 200 градусах.
- Запіканка готова!
«З того, наскільки швидко вона зменшується, роблю висновок, що проста кухня моїй сім"ї подобається більше складної. Тобто, без соусу Бешамель, сиру і навіть без помідорів та кінзи», — додав Віктор Уколов.
Раніше рецептом сирної запіканки поділився суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський.
Фото зі сторінки Віктора Уколова у соціальних мережах.171
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