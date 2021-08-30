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«Найсмачніша картопляна запіканка»: політтехнолог Уколов поділився оригінальним рецептом

9:10 30 серпня 2021
«Найсмачніша картопляна запіканка»: політтехнолог Уколов поділився оригінальним рецептом

Якщо ведучий Григорій Герман розповів, як готував картопляно-цибулеву запіканку зі скумбрією, то політтехнолог Віктор Уколов поділився простим рецептом картопляної запіканки з фаршем.

«У мене вийшла найкраща картопляна запіканка, яку я будь-коли робив. Принцип — чим простіше, тим краще», — пише Віктор Уколов на своїй сторінці у соцмережах.

Він не надає перелік продуктів з вагою — кожен може зробити цю страву на свій розсуд.

Приготування:

  • Картоплю зварити та перетовкти з одним сирим яйцем, маслом та молоком.
  • Підсмажити цибулю і часник на пательні, додати баранячий фарш, витопити з нього рідину.
  • Влити склянку білого вина та випарувати.
  • Додати сіль та перець за смаком.
  • У змащену маслом форму викласти шарами: картоплю, фарш і знову картоплю. Змастити верхній шар маслом.
  • Запікати протягом 40 хвилин при 200 градусах.
  • Запіканка готова!

«З того, наскільки швидко вона зменшується, роблю висновок, що проста кухня моїй сім"ї подобається більше складної. Тобто, без соусу Бешамель, сиру і навіть без помідорів та кінзи», — додав Віктор Уколов.

Раніше рецептом сирної запіканки поділився суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський.

Фото зі сторінки Віктора Уколова у соціальних мережах.

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