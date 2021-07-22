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Суддя «МастерШеф» поділився рецептом свого найулюбленішого сніданку

20:05 22 липня 2021
Суддя «МастерШеф» поділився рецептом свого найулюбленішого сніданку

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно пропонував приготувати неймовірно популярну літню страва — оладки з цукіні, але з секретом, зізнався, що сам на сніданок любить готувати сирну запіканку.

Вам знадобиться:

  • 500 г кисломолочного сиру 15%
  • 100 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 40 г манної крупи
  • 275 г молока
  • 150 г вершків 30%
  • 2 великих яйця
  • 125 г чорних родзинок

Приготування

Збиваємо вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаємо постояти на 1−2 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.

У збиту суміш всипаємо родзинки та перемішуємо.

Кухар зазвичай використовує форму для торта, застеливши її пергаментом. Випікається виріб за температури 180−200°C приблизно 35−45 хвилин (поки запіканка не підніметься).

А кулінарка Тетяна Литвинова знає, як приготувати з сиру справжній королівський десерт.

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