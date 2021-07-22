Суддя «МастерШеф» поділився рецептом свого найулюбленішого сніданку
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно пропонував приготувати неймовірно популярну літню страва — оладки з цукіні, але з секретом, зізнався, що сам на сніданок любить готувати сирну запіканку.
Вам знадобиться:
- 500 г кисломолочного сиру 15%
- 100 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 40 г манної крупи
- 275 г молока
- 150 г вершків 30%
- 2 великих яйця
- 125 г чорних родзинок
Приготування⠀
Збиваємо вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаємо постояти на 1−2 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.
У збиту суміш всипаємо родзинки та перемішуємо.
Кухар зазвичай використовує форму для торта, застеливши її пергаментом. Випікається виріб за температури 180−200°C приблизно 35−45 хвилин (поки запіканка не підніметься).
А кулінарка Тетяна Литвинова знає, як приготувати з сиру справжній королівський десерт.134
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter