Суддя «МастерШеф» поділився рецептом свого найулюбленішого сніданку

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно пропонував приготувати неймовірно популярну літню страва — оладки з цукіні, але з секретом, зізнався, що сам на сніданок любить готувати сирну запіканку.

Вам знадобиться:

500 г кисломолочного сиру 15%

100 г цукру

10 г ванільного цукру

40 г манної крупи

275 г молока

150 г вершків 30%

2 великих яйця

125 г чорних родзинок

Приготування⠀

Збиваємо вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаємо постояти на 1−2 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.

У збиту суміш всипаємо родзинки та перемішуємо.

Кухар зазвичай використовує форму для торта, застеливши її пергаментом. Випікається виріб за температури 180−200°C приблизно 35−45 хвилин (поки запіканка не підніметься).