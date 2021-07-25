«Вся сіль — у соусі» рецепт картопляно-цибулевої запіканки зі скумбрією від Григорія Германа
Ведучий Григорій Герман продовжує серію рецептів смачних і корисних запіканок, які готувати просто, а інгредієнти доступні в будь-якому магазині біля дому. Ведучий пропонує порадувати близьких картопляно-цибулевою запіканкою зі скумбрією. Рецепт наводиться в Instagram .
Секрет страви — в особливій заливці. «Вся сіль в соусі з вершків, гірчиці та хрону», — відзначає провідний.
Картопляно-цибулева запіканка з скумбрією
На одну копчену скумбрію знадобиться:
- Картопля — 500 г;
- Олія соняшникова — 2 ст. л;
- Лук порей — 2 штуки;
- Яйця — 4 штуки;
- Хрін білий — 2 ч. Л;
- Цибуля зелена — 2 стебла;
- Вершки — 100 мл;
- Гірчиця американська — 1 ст. л;
- Сіль, перець, мускатний горіх.
Картоплю очистити, нарізати, викласти в форму, налити 100 мл води, запікати в духовці на 180° 25 хвилин.
На сковороді обсмажити порей, додати в форму до картоплі.
Вершки змішати з гірчицею, спеціями і хріном. Залити картоплю, додати рубаний зелений лук і скумбрію.
Запікати в духовці 10 хвилин, витягти форму, зробити поглиблення і вбити яйця. Поставити в духовку ще на 5 хвилин.
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