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«Вся сіль — у соусі» рецепт картопляно-цибулевої запіканки зі скумбрією від Григорія Германа

11:20 25 липня 2021
запіканка

Ведучий Григорій Герман продовжує серію рецептів смачних і корисних запіканок, які готувати просто, а інгредієнти доступні в будь-якому магазині біля дому. Ведучий пропонує порадувати близьких картопляно-цибулевою запіканкою зі скумбрією. Рецепт наводиться в Instagram .

Секрет страви — в особливій заливці. «Вся сіль в соусі з вершків, гірчиці та хрону», — відзначає провідний.

Картопляно-цибулева запіканка з скумбрією

На одну копчену скумбрію знадобиться:

  • Картопля — 500 г;
  • Олія соняшникова — 2 ст. л;
  • Лук порей — 2 штуки;
  • Яйця — 4 штуки;
  • Хрін білий — 2 ч. Л;
  • Цибуля зелена — 2 стебла;
  • Вершки — 100 мл;
  • Гірчиця американська — 1 ст. л;
  • Сіль, перець, мускатний горіх.

Картоплю очистити, нарізати, викласти в форму, налити 100 мл води, запікати в духовці на 180° 25 хвилин.
На сковороді обсмажити порей, додати в форму до картоплі.
Вершки змішати з гірчицею, спеціями і хріном. Залити картоплю, додати рубаний зелений лук і скумбрію.
Запікати в духовці 10 хвилин, витягти форму, зробити поглиблення і вбити яйця. Поставити в духовку ще на 5 хвилин.

Нагадаємо, на сніданок можна також приготувати запіканку з родзинками від судді шоу «МастерШеф» Володимира Ярославського. Більш досвідченим кулінарам радять спробувати королівський сирник з насінням чіа від Тетяни Литвинової.

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