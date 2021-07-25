«Вся сіль — у соусі» рецепт картопляно-цибулевої запіканки зі скумбрією від Григорія Германа

Ведучий Григорій Герман продовжує серію рецептів смачних і корисних запіканок, які готувати просто, а інгредієнти доступні в будь-якому магазині біля дому. Ведучий пропонує порадувати близьких картопляно-цибулевою запіканкою зі скумбрією. Рецепт наводиться в Instagram .

Секрет страви — в особливій заливці. «Вся сіль в соусі з вершків, гірчиці та хрону», — відзначає провідний.

Картопляно-цибулева запіканка з скумбрією На одну копчену скумбрію знадобиться: Картопля — 500 г;

Олія соняшникова — 2 ст. л;

Лук порей — 2 штуки;

Яйця — 4 штуки;

Хрін білий — 2 ч. Л;

Цибуля зелена — 2 стебла;

Вершки — 100 мл;

Гірчиця американська — 1 ст. л;

Сіль, перець, мускатний горіх. Картоплю очистити, нарізати, викласти в форму, налити 100 мл води, запікати в духовці на 180° 25 хвилин.

На сковороді обсмажити порей, додати в форму до картоплі.

Вершки змішати з гірчицею, спеціями і хріном. Залити картоплю, додати рубаний зелений лук і скумбрію.

Запікати в духовці 10 хвилин, витягти форму, зробити поглиблення і вбити яйця. Поставити в духовку ще на 5 хвилин.

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