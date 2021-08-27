Яблучний пиріг за 5 хвилин: простий рецепт улюблених ласощів

Існує багато рецептів яблучного пирога, в тому числі пісні варіанти, але є можливість приготувати цю смачну страву всього за п'ять хвилин. Рецепт опублікував YouTube-канал Lecker und schnell.

Приготування яблучного пирога: Нарізати часточками 4 яблука.

Форму змастити вершковим маслом. У 200 г пшеничного борошна додати 2 яйця, 100 г цукру, 100 мл молока кімнатної температури та 10 г розпушувача, для аромату — ванілін. На приготування тіста йде не більше п'яти хвилин.

Готувати в духовці 25−30 хвилин при 180 градусах.

Раніше повідомлялося, що один із журналістів звинуватив американський яблучний пиріг у расизмі. Нагадаємо рецепт ще одної дуже простої в приготуванні страви — «ледачого» пирога з лаваша.

Фото: скріншот відео

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