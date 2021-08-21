Кабачки з часником на зиму: простий рецепт
Ті, хто спробував такі кабачки, стверджують, що за смаком їх не відрізнити від маринованих грибів. Проте такого ефекту можна досягти лише взимку, але навіть якщо не чекати холодної пори і з'їсти їх вже через три години — теж буде смачно, пише ресурс Твої рецепти.
Важливо: для рецепта підходять молоді кабачки, більш пізні доведеться ретельно очистити від насіння і шкірки.
Вам знадобляться:
- кабачки 1.3 кг
- масло рослинне 100 мл
- оцет 100 мл
- сіль 1 ст.л.
- цукор 3 ст.л.
- кріп 1 пучок
- часник 4 зубчик
- перець чорний мелений 1 ч.л.
Приготування
Кабачки помити губкою під прохолодною водою, промокнути насухо паперовими рушниками і нарізати кубиками середнього розміру. Відразу вивантажити всю нарізку в об'ємну миску або каструлю, як вам зручніше.
Щедрий пучок кропу промити під краном, розкласти на кухонному рушнику і дати просохнути, нарізати якомога дрібніше і перекласти в каструлю до кабачків.
Зубчики часнику очистити і обполоснути, натерти на дрібній тертці або пропустити на пресі. Додати весь часник в каструлю.
Всипати туди ж сіль і цукровий пісок, також влити столовий оцет і масло в однаковій пропорції.
Додати перець, перемішати і відставити на 3 три години.
Розкласти «відпочилі» кабачки разом з що ще соком по заздалегідь простерилизованнимбанкам.
Кожну банку поставити в каструлю, не забувши дно вистелити рушником, влити теплу воду і стерилізувати ще 15 хвилин, тут же закатати і остудити під ковдрою.
Через добу прибрати кабачки в льох (комору).
Нагадаємо, кабачки на зиму можна приготувати і з кетчупом чилі.48
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