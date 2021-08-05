26.85 / 27.05 31.70 / 32.02
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Хрумкі та соковиті: «правильний» рецепт консервованих кабачків від Григорія Германа

19:59 5 серпня 2021
кабачки

Телеведучий Григорій Герман запропонував перевірений рецепт зберігання кабачків і цукіні. Якщо немає бажання зробити закуску або малосольні кабачки, то овочі можна нарізати скибочками завтовшки близько сантиметра, залити маринадом і закатати в банки. При цьому кабачки зберігають свою текстуру, залишаються хрусткими і соковитими. Рецепт опубліковано в Instagram.

Кабачки мариновані

На 2 кг кабачків знадобиться:

  • вода — 7 склянок;
  • оцет 9% - 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка;
  • сіль — 2 ст.л.;
  • кетчуп чилі — 8 ст.л.;
  • перець духмяний — 1 ст.л.;
  • гвоздика — 1 ч.л.;
  • перець чорний — 1 ч.л.

Банки простерилізувати, заповнити нарізаними кабачками і спеціями. У киплячу воду засипати цукор, оцет, сіль, кетчуп. Прокип'ятити 15 хвилин, залити в банки. Закатати.

Нагадаємо, з кетчупом чилі готують незвичайний маринад для заготовки на зиму огірків. Він надає консервації пікантний смак.

10

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Лічильник

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

Віктор Романенко

«Отримав вже понад 100 тисяч»: історія про те, як домогтися в суді підвищення пенсії

Земельна ділянка

Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.