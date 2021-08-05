Хрумкі та соковиті: «правильний» рецепт консервованих кабачків від Григорія Германа

Телеведучий Григорій Герман запропонував перевірений рецепт зберігання кабачків і цукіні. Якщо немає бажання зробити закуску або малосольні кабачки, то овочі можна нарізати скибочками завтовшки близько сантиметра, залити маринадом і закатати в банки. При цьому кабачки зберігають свою текстуру, залишаються хрусткими і соковитими. Рецепт опубліковано в Instagram.

Кабачки мариновані На 2 кг кабачків знадобиться: вода — 7 склянок;

оцет 9% - 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

сіль — 2 ст.л.;

кетчуп чилі — 8 ст.л.;

перець духмяний — 1 ст.л.;

гвоздика — 1 ч.л.;

перець чорний — 1 ч.л. Банки простерилізувати, заповнити нарізаними кабачками і спеціями. У киплячу воду засипати цукор, оцет, сіль, кетчуп. Прокип'ятити 15 хвилин, залити в банки. Закатати.

Нагадаємо, з кетчупом чилі готують незвичайний маринад для заготовки на зиму огірків. Він надає консервації пікантний смак.

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