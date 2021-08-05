Хрумкі та соковиті: «правильний» рецепт консервованих кабачків від Григорія Германа
Телеведучий Григорій Герман запропонував перевірений рецепт зберігання кабачків і цукіні. Якщо немає бажання зробити закуску або малосольні кабачки, то овочі можна нарізати скибочками завтовшки близько сантиметра, залити маринадом і закатати в банки. При цьому кабачки зберігають свою текстуру, залишаються хрусткими і соковитими. Рецепт опубліковано в Instagram.
Кабачки мариновані
На 2 кг кабачків знадобиться:
- вода — 7 склянок;
- оцет 9% - 1 склянка;
- цукор — 1 склянка;
- сіль — 2 ст.л.;
- кетчуп чилі — 8 ст.л.;
- перець духмяний — 1 ст.л.;
- гвоздика — 1 ч.л.;
- перець чорний — 1 ч.л.
Банки простерилізувати, заповнити нарізаними кабачками і спеціями. У киплячу воду засипати цукор, оцет, сіль, кетчуп. Прокип'ятити 15 хвилин, залити в банки. Закатати.
Нагадаємо, з кетчупом чилі готують незвичайний маринад для заготовки на зиму огірків. Він надає консервації пікантний смак.10
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