26.60 / 26.78 31.00 / 31.35
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Баклажани по-турецьки: просто та смачно

13:35 19 серпня 2021
баклажани з начинкою

Що приготувати влітку на обід або вечерю? Звичайно, баклажани! Адже скоро їхній сезон мине. Рецептом смачної страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Літо — це час для експериментів, — каже Елла Іванова. — Багато сезонних овочів і фруктів. Дізнаємося нове, готуємо, куштуємо. Сьогодні пропоную приготувати баклажани по-турецьки.

Баклажани по-турецьки

2 баклажани

1 цибулина

1−2 зубки часнику

Петрушка

1 солодкий перець

2−3 помідори

Цукор

Половинка перцю чилі

1 чайна ложка томатної пасти

2 столові ложки оливкової олії

Сіль

Перець

Духовку нагріваємо до 200 градусів. Баклажани промиваємо, видаляємо плодоніжки та надрізаємо уздовж.

Добре посоліть баклажани, нехай постоять

Запікаємо баклажани до м'якості — хвилин 20−25.

Часник і цибулю дрібно нарізаємо. Перець солодкий і чилі нарізаємо дрібними кубиками. У томатів треба видалити шкірку.

Розігріваємо оливкову олію. Обсмажуємо цибулю. Додаємо перець, часник. Додаємо сіль і перець.

Помідори нарізаємо кубиком. Додаємо в суміш помідори й цукор.

Додаємо томатну пасту і трохи водички. Тушкуємо хвилин 10.

Додаємо петрушку.

Баклажани змастіть маслом. Акуратно розсуньте. Зробіть надрізи поперечні.

Викладаємо баклажани у форму, додаємо начинку. Можна налити у форму трохи води.

Випікаємо при температурі 180 градусів. 40−45 хвилин

До кінця приготування баклажани мають бути майже пласкими. А рідина має випаруватися. Вони просто прекрасні. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як приготувати на Яблучний Спас дуже смачний пісний пиріг з яблуками.

Читайте також: Рецепт аджики з помідорами та часником: просто та швидко

Фото з альбому Елли Іванової

375

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Малюк

Катя Осадча народила третього сина

аквапарк

Аквапарк у Кирилівці неприємно здивував відвідувачів: скандальне відео

опалення

Тарифи на тепло для українців перерахують: названа ціна газу

Зураб Звіадаурі

Олімпійського чемпіона звинуватили в умисному вбивстві

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.