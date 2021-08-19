Баклажани по-турецьки: просто та смачно

Що приготувати влітку на обід або вечерю? Звичайно, баклажани! Адже скоро їхній сезон мине. Рецептом смачної страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Літо — це час для експериментів, — каже Елла Іванова. — Багато сезонних овочів і фруктів. Дізнаємося нове, готуємо, куштуємо. Сьогодні пропоную приготувати баклажани по-турецьки.

Баклажани по-турецьки 2 баклажани 1 цибулина 1−2 зубки часнику Петрушка 1 солодкий перець 2−3 помідори Цукор Половинка перцю чилі 1 чайна ложка томатної пасти 2 столові ложки оливкової олії Сіль Перець Духовку нагріваємо до 200 градусів. Баклажани промиваємо, видаляємо плодоніжки та надрізаємо уздовж. Добре посоліть баклажани, нехай постоять Запікаємо баклажани до м'якості — хвилин 20−25. Часник і цибулю дрібно нарізаємо. Перець солодкий і чилі нарізаємо дрібними кубиками. У томатів треба видалити шкірку. Розігріваємо оливкову олію. Обсмажуємо цибулю. Додаємо перець, часник. Додаємо сіль і перець. Помідори нарізаємо кубиком. Додаємо в суміш помідори й цукор. Додаємо томатну пасту і трохи водички. Тушкуємо хвилин 10. Додаємо петрушку. Баклажани змастіть маслом. Акуратно розсуньте. Зробіть надрізи поперечні. Викладаємо баклажани у форму, додаємо начинку. Можна налити у форму трохи води. Випікаємо при температурі 180 градусів. 40−45 хвилин До кінця приготування баклажани мають бути майже пласкими. А рідина має випаруватися. Вони просто прекрасні. Смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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