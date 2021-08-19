Баклажани по-турецьки: просто та смачно
Що приготувати влітку на обід або вечерю? Звичайно, баклажани! Адже скоро їхній сезон мине. Рецептом смачної страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Літо — це час для експериментів, — каже Елла Іванова. — Багато сезонних овочів і фруктів. Дізнаємося нове, готуємо, куштуємо. Сьогодні пропоную приготувати баклажани по-турецьки.
Баклажани по-турецьки
2 баклажани
1 цибулина
1−2 зубки часнику
Петрушка
1 солодкий перець
2−3 помідори
Цукор
Половинка перцю чилі
1 чайна ложка томатної пасти
2 столові ложки оливкової олії
Сіль
Перець
Духовку нагріваємо до 200 градусів. Баклажани промиваємо, видаляємо плодоніжки та надрізаємо уздовж.
Добре посоліть баклажани, нехай постоять
Запікаємо баклажани до м'якості — хвилин 20−25.
Часник і цибулю дрібно нарізаємо. Перець солодкий і чилі нарізаємо дрібними кубиками. У томатів треба видалити шкірку.
Розігріваємо оливкову олію. Обсмажуємо цибулю. Додаємо перець, часник. Додаємо сіль і перець.
Помідори нарізаємо кубиком. Додаємо в суміш помідори й цукор.
Додаємо томатну пасту і трохи водички. Тушкуємо хвилин 10.
Додаємо петрушку.
Баклажани змастіть маслом. Акуратно розсуньте. Зробіть надрізи поперечні.
Викладаємо баклажани у форму, додаємо начинку. Можна налити у форму трохи води.
Випікаємо при температурі 180 градусів. 40−45 хвилин
До кінця приготування баклажани мають бути майже пласкими. А рідина має випаруватися. Вони просто прекрасні. Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової375
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