Просто та смачно: рецепт домашнього кетчупу від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який поділився рецептом класичного клаб-сендвіча, розповів в своєму Instagram, як готує смачний домашній кетчуп.
Інгредієнти:
- Томати — 500 г.
- Цибуля — 1 шт. середня.
- Часник — 1 головка.
- Сіль.
- Цукор.
- Чорний перець.
- Розмарин і чебрець (за бажанням).
Приготування:
- Томати очищаються від шкірки та товчуться в пюре. Потім ставляться на маленький вогонь, додаються сіль, цукор і перець. Пюре томити 30−40 хвилин.
- Поки томати варяться, запекти часник — при 150 градусах протягом 8 хвилин, поки він не стане м'яким.
- Ріпчаста цибуля обсмажується з додаванням солі та цукру, поки не стане м'яким і золотистим.
- Смажену цибулю та печений часник перебивають блендером.
- Готову пасту додаємо в варені томати.
Соус остигає та готовий до вживання.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво розкрив секрет смачного чорничного пирога.
Фото з Instagram hectorjimenezbravо147
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