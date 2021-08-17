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Просто та смачно: рецепт домашнього кетчупу від Ектора Хіменеса-Браво

19:21 17 серпня 2021
Ектор Хіменес-Браво

Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який поділився рецептом класичного клаб-сендвіча, розповів в своєму Instagram, як готує смачний домашній кетчуп.

Інгредієнти:

  • Томати — 500 г.
  • Цибуля — 1 шт. середня.
  • Часник — 1 головка.
  • Сіль.
  • Цукор.
  • Чорний перець.
  • Розмарин і чебрець (за бажанням).

Приготування:

  • Томати очищаються від шкірки та товчуться в пюре. Потім ставляться на маленький вогонь, додаються сіль, цукор і перець. Пюре томити 30−40 хвилин.
  • Поки томати варяться, запекти часник — при 150 градусах протягом 8 хвилин, поки він не стане м'яким.
  • Ріпчаста цибуля обсмажується з додаванням солі та цукру, поки не стане м'яким і золотистим.
  • Смажену цибулю та печений часник перебивають блендером.
  • Готову пасту додаємо в варені томати.

Соус остигає та готовий до вживання.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво розкрив секрет смачного чорничного пирога.

Фото з Instagram hectorjimenezbravо

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