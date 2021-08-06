«Коли хочеться чогось, але не знаєш чого»: рецепт смачного чорничного пирога від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів, як приготувати солодку ягідну випічку, як в популярних ресторанах швидкого харчування, показав, як він готує пиріг зі свіжою чорницею.

Родзинкою рецепта є незвичайна форма і вигляд пирога.

Загалом, це саме той варіант, коли дуже хочеться «чогось такого», але не знаєш, чого.

Інгредієнти для тіста: борошно — 500 г

масло вершкове — 400 г

цукор — 100 г

сіль — 10 г

жовтки — 4 шт. Начинка: чорниця — 500 г

крохмаль кукурудзяний — 10 г

цукор — 15 г Приготування У борошно додати цукор, сіль і кубики холодного вершкового масла, розтерти руками або в комбайні до стану крихти. Потім додати жовтки, і вимішати тісто до однорідності. Розкачати між двох листів пергаменту 2 кола тіста. Один коло заморозити, інше коло розрівняти в форму і поставити в холодильник. Ягоди змішати з кукурудзяним крохмалем і цукром, висипати в форму з тестом. На замороженому колі тіста хаотично вирізати кола і замороженими покласти зверху на форму. Запікати 25−30 хвилин при 175 градусах. Після запікання дати пирогу охолонути, дістати з форми і насолоджуватися!

А в якості основного блюда на обід можна приготувати ситний пиріг з ковбасками, сиром, зеленню і квасолею.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo/

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