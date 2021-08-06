26.78 / 27.00 31.56 / 31.93
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Коли хочеться чогось, але не знаєш чого»: рецепт смачного чорничного пирога від Ектора Хіменеса-Браво

19:56 6 серпня 2021
«Коли хочеться чогось, але не знаєш чого»: рецепт смачного чорничного пирога від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів, як приготувати солодку ягідну випічку, як в популярних ресторанах швидкого харчування, показав, як він готує пиріг зі свіжою чорницею.

Родзинкою рецепта є незвичайна форма і вигляд пирога.

Загалом, це саме той варіант, коли дуже хочеться «чогось такого», але не знаєш, чого.

Інгредієнти для тіста:

  • борошно — 500 г
  • масло вершкове — 400 г
  • цукор — 100 г
  • сіль — 10 г
  • жовтки — 4 шт.

Начинка:

  • чорниця — 500 г
  • крохмаль кукурудзяний — 10 г
  • цукор — 15 г

Приготування

У борошно додати цукор, сіль і кубики холодного вершкового масла, розтерти руками або в комбайні до стану крихти. Потім додати жовтки, і вимішати тісто до однорідності.

Розкачати між двох листів пергаменту 2 кола тіста. Один коло заморозити, інше коло розрівняти в форму і поставити в холодильник.

Ягоди змішати з кукурудзяним крохмалем і цукром, висипати в форму з тестом.

На замороженому колі тіста хаотично вирізати кола і замороженими покласти зверху на форму.

Запікати 25−30 хвилин при 175 градусах.

Після запікання дати пирогу охолонути, дістати з форми і насолоджуватися!

А в якості основного блюда на обід можна приготувати ситний пиріг з ковбасками, сиром, зеленню і квасолею.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo/

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Софія Ротару

І знову скандал навколо концерту на День Незалежності: під прицілом — Ротару

Мовний омбудсмен Кремень натякнув лікарю Комаровському на еміграцію

Мовний омбудсмен Кремень натякнув лікарю Комаровському на еміграцію

Сімейство на кораблі

Пугачова не прийшла на святкування дня народження внучки: родичам довелося виправдовуватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.