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Кукурудза на грилі: найшвидший і простий рецепт від Григорія Германа

18:37 17 серпня 2021
Кукурудза

Телеведучий Григорій Герман, який раніше поділився незвичайним рецептом огірків з кетчупом чилі тепер розповів в своєму Instagram, як швидко приготувати кукурудзу.

Приготування:

  • Перевіряються листя на качані — якщо занадто сухі, то замочити качани в воді на годину. Якщо листя соковиті — можна відразу на гриль.
  • Контролюється температура гриля — повинен бути середній вогонь. Тобто можна піднести руку до вугілля та пару секунд потримати.
  • Розкривається початок, але не відриваються листя. Тільки обдираються кукурудзяні «волосся». Кочан натирається вершковим маслом, зверху — улюбленими спеціями.
  • Початок загортається назад у листя та поміщається на гриль. Готується по 3 хвилини з кожного боку, і ще 3 хвилини — контрольних. Разом — 15 хвилин.
  • Альтернатива — замість гриля скористатися на 5−7 хвилин духовкою.

Нагадаємо, Герман розповів, як заготовити на зиму кабачки.

Фото з Instagram german_greg_tv

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