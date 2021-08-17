Кукурудза на грилі: найшвидший і простий рецепт від Григорія Германа

Телеведучий Григорій Герман, який раніше поділився незвичайним рецептом огірків з кетчупом чилі тепер розповів в своєму Instagram, як швидко приготувати кукурудзу.

Приготування: Перевіряються листя на качані — якщо занадто сухі, то замочити качани в воді на годину. Якщо листя соковиті — можна відразу на гриль.

Контролюється температура гриля — повинен бути середній вогонь. Тобто можна піднести руку до вугілля та пару секунд потримати.

Розкривається початок, але не відриваються листя. Тільки обдираються кукурудзяні «волосся». Кочан натирається вершковим маслом, зверху — улюбленими спеціями.

Початок загортається назад у листя та поміщається на гриль. Готується по 3 хвилини з кожного боку, і ще 3 хвилини — контрольних. Разом — 15 хвилин.

Альтернатива — замість гриля скористатися на 5−7 хвилин духовкою.

Нагадаємо, Герман розповів, як заготовити на зиму кабачки.

Фото з Instagram german_greg_tv

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