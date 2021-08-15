Огірки з кетчупом чилі за півгодини: покроковий рецепт

У сезон консервації одним з найбільш затребуваних рецептів є спосіб приготування маринованих огірочків з кетчупом чилі (саме такі люблять в сім'ї кулінара Григорія Германа). Їх ідеально подавати як закуску на святковий стіл, вони добре вписуються в будь-які посиденьки з друзями, радить сайт 1000.menu.

Вам знадобляться:

Огірки — 1 кг

Кетчуп — 150 г

Сіль — 2 ст л

Цукор — 2 ст л

Оцет — 1 ст л

Вода — 1 л

Часник, запашний перець, лавровий лист

Приготування

Підготуйте всі необхідні продукти. Огірочки беріть свіжі, недавнього збору, невеликого розміру, з пухирцями — саме такі ідеально підходять для маринування. Кетчуп потрібен гострий, але його гостроту ви можете самі регулювати на свій смак. Якщо ви не знаєте, наскільки свіжі у вас огірочки, то покладіть їх на 2−3 години в крижану воду, — це додасть овочам пружності.

Банки простерилизуйте будь-яким зручним способом. Це можна зробити в мікрохвильовці, в духовці, а також потримавши банки над парою. Кришки потрібно прокип'ятити протягом 5 хвилин.

У кожну банку покладіть очищені зубчики часнику на ваш смак. Додайте горошини запашного або чорного перцю, лавровий лист.

Огірочки помийте і щільно укладіть в банку.

Закип'ятіть воду, залийте огірки, прикрийте кришками і залиште хвилин на десять. Потім злийте воду з банки і знову поставте на вогонь, додайте сіль і цукор з розрахунку на 1 літр води по 2 столові ложки солі і цукру.

Додайте кетчуп чилі. Влийте оцет. Доведіть маринад до кипіння і залийте огірки.

Закрийте гвинтовими кришками або закатати. Переверніть, накрийте банки і залиште так до повного охолодження.

Такі огірочки прекрасно зберігаються в квартирних умовах, але перед вживанням мають настоятися щонайменше місяць.

Смачного!