Огірки з кетчупом чилі за півгодини: покроковий рецепт
У сезон консервації одним з найбільш затребуваних рецептів є спосіб приготування маринованих огірочків з кетчупом чилі (саме такі люблять в сім'ї кулінара Григорія Германа). Їх ідеально подавати як закуску на святковий стіл, вони добре вписуються в будь-які посиденьки з друзями, радить сайт 1000.menu.
Вам знадобляться:
- Огірки — 1 кг
- Кетчуп — 150 г
- Сіль — 2 ст л
- Цукор — 2 ст л
- Оцет — 1 ст л
- Вода — 1 л
- Часник, запашний перець, лавровий лист
Приготування
Підготуйте всі необхідні продукти. Огірочки беріть свіжі, недавнього збору, невеликого розміру, з пухирцями — саме такі ідеально підходять для маринування. Кетчуп потрібен гострий, але його гостроту ви можете самі регулювати на свій смак. Якщо ви не знаєте, наскільки свіжі у вас огірочки, то покладіть їх на 2−3 години в крижану воду, — це додасть овочам пружності.
Банки простерилизуйте будь-яким зручним способом. Це можна зробити в мікрохвильовці, в духовці, а також потримавши банки над парою. Кришки потрібно прокип'ятити протягом 5 хвилин.
У кожну банку покладіть очищені зубчики часнику на ваш смак. Додайте горошини запашного або чорного перцю, лавровий лист.
Огірочки помийте і щільно укладіть в банку.
Закип'ятіть воду, залийте огірки, прикрийте кришками і залиште хвилин на десять. Потім злийте воду з банки і знову поставте на вогонь, додайте сіль і цукор з розрахунку на 1 літр води по 2 столові ложки солі і цукру.
Додайте кетчуп чилі. Влийте оцет. Доведіть маринад до кипіння і залийте огірки.
Закрийте гвинтовими кришками або закатати. Переверніть, накрийте банки і залиште так до повного охолодження.
Такі огірочки прекрасно зберігаються в квартирних умовах, але перед вживанням мають настоятися щонайменше місяць.
Смачного!
Раніше кулінар розповів «правильний» рецепт консервованих кабачків з кетчупом.
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