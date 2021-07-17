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«Улюблений смаколик моїх синів»: Григорій Герман «видав» фірмовий рецепт тещі

14:47 17 липня 2021
Огірки з кетчупом

Відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман, який пропонував приготувати ідеальний ростбіф, видав в Instagram секретний рецепт хрумких огірочків, які готує його теща Лариса Іванівна і які так люблять його сини.

Вся справа тут — у маринаді, до якого додається кетчуп чилі.

Вам знадобляться:

  • огірки — 4,5 кг
  • вода — 1,5 л
  • кетчуп чилі — 8 ст. л
  • цукор — 4 ст. л
  • оцет — 8 ст.л.
  • сіль — 4 ст.л.
  • часник — 2 голівки
  • лавровий лист, духмяний перець горошком, чорний перець горошком.

Маринад

Наливаємо у каструлю води, доводимо до кипіння і заливаємо півпачки четчупу. Туди ж засипаємо цукор, оцет і сіль. Варимо 5 хвилин.

Кінцевий етап

Часник і перець чилі ріжемо крупними дольками. Дістаємо простерелізовані банки. На дно кладемо часник, лавровий листок, духмяний і гострий чорний перець горошком. Вкладаємо огірки і заливаємо їх гарячим маринадом.

Важливо: огірки мають бути цілими, неушкодженими, з «дупками». Їх треба ретельно вимити і замочити на дві години у холодній воді.

Нагадаємо, ресторатор Діма Борисов розповів про швидкі малосольні огірки з кабачками.

Фото з Pixabay

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