Ліниві вареники з ягодами та моцарелою: суперфіналіст шоу «МайстерШефу» розкрив секрет простого сніданку з сиру

Учасник кулінарного шоу «МайстерШеф. Професіонали» Юрій Негрич, який раніше поділився секретами приготування чорного морозива, розповів, як приготувати ліниві вареники з моцарелою та ягодами.

Як повідомляє «СТБ», корисний і поживний сир краще за все підійде для першого прийому їжі: він добре засвоюється організмом і при цьому багатий на білки, кальцій та вітамінами.

Інгредієнти: сир — 300 г;

яйце — 1 шт .;

борошно — 2/3 склянки;

цукор — 2 ст. л.;

вершкове масло — 50 г;

сушений розмарин — 1/3 ч. л.;

ягоди заморожені — 250 г;

моцарелла — 50 г.

Приготування: Сир протріть через сито або подрібніть у блендері. Додайте яйце, 25 г розтопленого вершкового масла, 1 ст. л. цукру, розмарин та борошно. Замісити м'яке тісто.

Дошку присипте борошном, розкачайте на ній тонкі ковбаски з тіста і наріжте їх на шматочки довжиною 1−2 см. Обваляйте шматочки у борошні.

Відваріть ліниві вареники у підсоленій киплячій воді протягом декількох хвилин.

Приготуйте соус: подрібніть ягоди з 1 ст. л. цукру у блендері.

Викладіть ліниві вареники у форму для запікання і полийте ягідним соусом. Зверху викладіть вершкове масло і посипте тертою моцарелою.

Поставте форму у розігріту духовку на кілька хвилин.

Раніше рецептом лінивих вареників з соусом із шоколаду, вершків, ягід та горіхів поділився суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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