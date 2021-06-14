Чорне морозиво: як приготувати в домашніх умовах незвичайні ласощі

Є кілька способів приготувати чорне морозиво, радить учасник «МастерШеф. Професіонали «на СТБ Юрій Негрич.

Найпростішим способом є використання харчового барвника відповідного відтінку або подрібненого в пил активованого вугілля. Але якщо ви хочете, щоб ваше морозиво відрізнялося від звичайного не тільки кольором, але і смаком, можна додати урбеч — пасту з насіння чорного кунжуту. Її варто зробити самим, подрібнивши в блендері 100−150 г чорного кунжуту з декількома чайними ложками меду до пастоподібної консистенції.

Інгредієнти:

250 мл жирного молока

250 мл жирних вершків

4 яєчних жовтки

4 ст. л. пасти з чорного кунжуту

½ ст. цукру

10 г ванільного цукру

приготування:

У сотейнику змішати молоко і 125 мл вершків. Довести суміш до кипіння на середньому вогні. Потім вогонь зменшити і варити 1 хв. Зняти з вогню.

Жовтки розтерти зі звичайним і ванільним цукром в глибокій посудині.

Акуратно ввести молочно-вершкову суміш в жовтки, весь час помішуючи. Перелити в каструлю з товстим дном і поставити на повільний вогонь. Помішувати 2−3 хв, поки маса не загусне до стану крему. Додати кунжутну пасту, добре перемішати, зняти з вогню і дати охолонути.

Половину вершків збити блендером до м'яких піків. Ввести вершки в остиглий крем і збити все разом.

Отриману масу перекласти в контейнер або в формочки для морозива. Надіслати в морозильну камеру до застигання. Перед подачею можна прикрасити морозиво насінням чорного кунжуту.

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