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Секрет — у соусі: рецепт лінивих вареників від Володимира Ярославського

19:15 25 липня 2021
Володимир Ярославський

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який нещодавно розкрив секрети приготування «повітряної» сирної запіканки, нагадав про відому в Україні страву — «ліниві» вареники. Рецепт він опублікував в Instagram.

Для їх приготування беруть:

  • 400 г домашнього сиру
  • 85 г борошна
  • 1 малесеньке яйце (або великий жовток)
  • 40 г цукру

Складники соусу (на 2 порції):

  • 70−80г білого шоколаду
  • 100−110г вершків 20%
  • 120−150г свіжі ягоди
  • 30 г смажені горіхів

Приготування:

Домашній сир віджати від зайвої вологи, змішати сир з яйцем та цукром, додати борошно і замісити м’якеньке тісто.

Розділяємо його на шматочки і формуємо кульки чи овальні вироби і варимо в підсоленій воді.

Окремо в пательню наливаємо вершки, кидаємо білий шоколад, доводимо до кіпіння і всипаємо туди гарячі вареники (шумовкою, щоб не було надлишкової вологи). У соусі вареники треба варити 1 хвилину.

За смаком до страви можна додати шоколад.

А переможець 9-го сезону «МастерШеф» розсекретив рецепт приготування своїх улюблених хачапурі.

Фото скрін відео СТБ

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