Секрет — у соусі: рецепт лінивих вареників від Володимира Ярославського
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який нещодавно розкрив секрети приготування «повітряної» сирної запіканки, нагадав про відому в Україні страву — «ліниві» вареники. Рецепт він опублікував в Instagram.
Для їх приготування беруть:
- 400 г домашнього сиру
- 85 г борошна
- 1 малесеньке яйце (або великий жовток)
- 40 г цукру
Складники соусу (на 2 порції):
- 70−80г білого шоколаду
- 100−110г вершків 20%
- 120−150г свіжі ягоди
- 30 г смажені горіхів
Приготування:
Домашній сир віджати від зайвої вологи, змішати сир з яйцем та цукром, додати борошно і замісити м’якеньке тісто.
Розділяємо його на шматочки і формуємо кульки чи овальні вироби і варимо в підсоленій воді.
Окремо в пательню наливаємо вершки, кидаємо білий шоколад, доводимо до кіпіння і всипаємо туди гарячі вареники (шумовкою, щоб не було надлишкової вологи). У соусі вареники треба варити 1 хвилину.
За смаком до страви можна додати шоколад.
А переможець 9-го сезону «МастерШеф» розсекретив рецепт приготування своїх улюблених хачапурі.
Фото скрін відео СТБ106
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