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Дивовижний розмариновий лимонад: новий смак літа

11:47 27 липня 2021
Дивовижний розмариновий лимонад: новий смак літа
Розмарин і червона смородина — оригінальне поєднання смаку та аромату. Для лимонаду воно настільки вдало, що, ймовірно, раз спробувавши, полюбите його надовго. А приготувати такий напій нескладно.

Рецептом лимонаду поділилася кулінар Елла Іванова, яка раніше розповідала про коктейль на основі полуниці.

— Влітку мій фаворіт-- домашній лимонад! — каже Елла Іванова. — Він смачний і корисний. Сьогодні пропоную приготувати лимонад з додаванням червоної смородини, лайму і розмарину.

Ягідний лимонад

  • 2−3 столові ложки цукру;
  • 200 г червоної смородини;
  • 1 лайм;
  • розмарин за смаком;
  • 500 мл. мінеральної води.

З'єднуємо сік половини лайма, цукор, смородину. Додаємо пару листочків розмарину. Подрібнюємо блендером. Перетираємо через сито.

Наливаємо у глечик мінеральну воду, сироп, додаємо часточки лайму. Добре розмішуємо.

Холодний з невеликою кислинкою лимонад — порятунок у спеку. Смачного!

Раніше кулінар розповіла, як приготувати зелене масло вдома.

Фото з альбому Елли Іванової.

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