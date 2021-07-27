Дивовижний розмариновий лимонад: новий смак літа
Рецептом лимонаду поділилася кулінар Елла Іванова, яка раніше розповідала про коктейль на основі полуниці.
— Влітку мій фаворіт-- домашній лимонад! — каже Елла Іванова. — Він смачний і корисний. Сьогодні пропоную приготувати лимонад з додаванням червоної смородини, лайму і розмарину.
Ягідний лимонад
- 2−3 столові ложки цукру;
- 200 г червоної смородини;
- 1 лайм;
- розмарин за смаком;
- 500 мл. мінеральної води.
З'єднуємо сік половини лайма, цукор, смородину. Додаємо пару листочків розмарину. Подрібнюємо блендером. Перетираємо через сито.
Наливаємо у глечик мінеральну воду, сироп, додаємо часточки лайму. Добре розмішуємо.
Холодний з невеликою кислинкою лимонад — порятунок у спеку. Смачного!
Раніше кулінар розповіла, як приготувати зелене масло вдома.
Фото з альбому Елли Іванової.90
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