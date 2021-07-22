Зелене масло: ніжний смак літа
— Зелене масло яскраве, ароматне, натуральне, — каже Елла Іванова. — Приготувати в домашніх умовах його дуже просто.
— З чого почати?
— Беремо будь-яку зелень — петрушку, кріп, рукколу, базілік. Я купила дивовижний лимонний базилік. Але вже за пару годин він втратив свій вигляд. Тоді я вирішила приготувати масло. Ось його рецепт.
Зелене масло
- 150−200 гр. рослинної або оливкової олії;
- 1 зубок часнику;
- пучок кропу;
- пучок лимонного базиліку.
Добре промиваємо зелень.
Готуємо дві миски. Одна з окропом, інша з крижаною водою.
Занурюємо зелень на 10−15 секунд в окріп. Потім відразу у крижану воду.
Обсушуємо паперовими рушниками і добре віджимаємо.
У чашу блендера завантажуємо зелень, часник і олію. Добре збиваємо.
Проціджуємо через кілька шарів марлі.
Масло зберігається днів 10, а у морозилці — 2−3 місяці.
Раніше кулінар розповіла, як приготувати освіжаючий літній коктейль з білим вином і полуницею, а також салат з полуниці та авокадо.
Фото з альбому Елли Іванової.78
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