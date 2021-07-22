Зелене масло: ніжний смак літа

Кольорове масло часто подають у ресторанах гостям у якості «компліменту». Воно може бути трюфельним, лавандовим, часниковим. Особливо гарне масло з додаванням зелені. Ідеєю делікатесу з «ФАКТАМИ» поділилася кухар з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Зелене масло яскраве, ароматне, натуральне, — каже Елла Іванова. — Приготувати в домашніх умовах його дуже просто.

— З чого почати?

— Беремо будь-яку зелень — петрушку, кріп, рукколу, базілік. Я купила дивовижний лимонний базилік. Але вже за пару годин він втратив свій вигляд. Тоді я вирішила приготувати масло. Ось його рецепт.

Зелене масло 150−200 гр. рослинної або оливкової олії;

1 зубок часнику;

пучок кропу;

пучок лимонного базиліку.

Добре промиваємо зелень.

Готуємо дві миски. Одна з окропом, інша з крижаною водою.

Занурюємо зелень на 10−15 секунд в окріп. Потім відразу у крижану воду.

Обсушуємо паперовими рушниками і добре віджимаємо.

У чашу блендера завантажуємо зелень, часник і олію. Добре збиваємо.

Проціджуємо через кілька шарів марлі.

Масло зберігається днів 10, а у морозилці — 2−3 місяці.

Раніше кулінар розповіла, як приготувати освіжаючий літній коктейль з білим вином і полуницею, а також салат з полуниці та авокадо.

Фото з альбому Елли Іванової.

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