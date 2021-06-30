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Літній полуничний коктейль: легко і просто

11:00 30 червня 2021
Коктейль в келихах

Літо — ягідна пора. Полуниця — смак червня. Дуже цікавий салат з полуниці та авокадо, також на основі цієї ягоди можна зробити чимало напоїв. Рецептом коктейлю з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Справжній літній коктейль освіжаючий, охолоджуючий, тонізуючий, — каже Елла Іванова. — Ось рецепт.

Полуничний коктейль

Інгредієнти:

  • 400 мл білого вина
  • 150 г полуниці
  • 2 столові ложки полуничного сиропу
  • м'ята на смак

Приготування:

Вино переливаємо в пакет і заморожуємо. Виходить сорбет.

Для полуничного сиропу з'єднуємо 100 г полуниці, 50 г цукру і м'яту. Проварюємо хвилинку. Перетираємо через сито і охолоджуємо.

У блендер завантажуємо заморожене вино, полуницю і полуничний сироп. Все збиваємо.

Можна додати сік лимона і кубики льоду.

Раніше «ФАКТИ» публікували легкий рецепт ягідного десерту, який готується швидко, дуже смачний і не шкодить фігурі.

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Фото з альбому Елли Іванової

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