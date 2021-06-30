Літній полуничний коктейль: легко і просто

Літо — ягідна пора. Полуниця — смак червня. Дуже цікавий салат з полуниці та авокадо, також на основі цієї ягоди можна зробити чимало напоїв. Рецептом коктейлю з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Справжній літній коктейль освіжаючий, охолоджуючий, тонізуючий, — каже Елла Іванова. — Ось рецепт.

Полуничний коктейль Інгредієнти: 400 мл білого вина

150 г полуниці

2 столові ложки полуничного сиропу

м'ята на смак Приготування: Вино переливаємо в пакет і заморожуємо. Виходить сорбет. Для полуничного сиропу з'єднуємо 100 г полуниці, 50 г цукру і м'яту. Проварюємо хвилинку. Перетираємо через сито і охолоджуємо. У блендер завантажуємо заморожене вино, полуницю і полуничний сироп. Все збиваємо. Можна додати сік лимона і кубики льоду.

Раніше «ФАКТИ» публікували легкий рецепт ягідного десерту, який готується швидко, дуже смачний і не шкодить фігурі.

Фото з альбому Елли Іванової

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