«Гламурно»: відомий ресторатор Лібкін поділився оригінальним рецептом пасти з вонголє

Одеський ресторатор Савелій Лібкін, який розповів секрети приготування ікри з баклажанів, тепер рекомендував приготувати справжню екзотику — хорватську пасту плюканці (її готують з борошна, але краще з семоли) з черепашками вонголе. Докладний рецепт він опублікував в Instagram.

Вам знадобляться:

плюканці 500 гр

вонголе 1 кг

1 пучок петрушки

3 зубчики часнику

оливкова олія 70 мл

трохи білого сухого вина.

Приготування

Мушлі вонголе промиваються від піску в холодній воді і розігріваються у великій сковороді з додаванням олії і часнику, поки всі не відкриються.

Потім туди вливається вино і суміш кип'ятиться ще 2 хвилини.

Отриманий бульйон зливають, проціджують від залишків піску і трохи уварюють (до 200 мл).

Плюканці відварюються в присоленому окропі до напівготовності, висипаються на сковороду з часником, олією і відкритими вонголе.

Туди ж потрібно додати дрібно посічену петрушку, перемішати і моментально подавати — повинно вийти 4 порції.

Нагадаємо, раніше Григорій Герман запропонував рецепт італійського вечері для дітей, що складається з пасти під соусом з індичого фаршу, тапенаду і пасти з анчоусів.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter