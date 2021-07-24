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«Гламурно»: відомий ресторатор Лібкін поділився оригінальним рецептом пасти з вонголє

21:13 24 липня 2021
«Гламурно»: відомий ресторатор Лібкін поділився оригінальним рецептом пасти з вонголє

Одеський ресторатор Савелій Лібкін, який розповів секрети приготування ікри з баклажанів, тепер рекомендував приготувати справжню екзотику — хорватську пасту плюканці (її готують з борошна, але краще з семоли) з черепашками вонголе. Докладний рецепт він опублікував в Instagram.

Вам знадобляться:

  • плюканці 500 гр
  • вонголе 1 кг
  • 1 пучок петрушки
  • 3 зубчики часнику
  • оливкова олія 70 мл
  • трохи білого сухого вина.

Приготування

Мушлі вонголе промиваються від піску в холодній воді і розігріваються у великій сковороді з додаванням олії і часнику, поки всі не відкриються.

Потім туди вливається вино і суміш кип'ятиться ще 2 хвилини.

Отриманий бульйон зливають, проціджують від залишків піску і трохи уварюють (до 200 мл).

Плюканці відварюються в присоленому окропі до напівготовності, висипаються на сковороду з часником, олією і відкритими вонголе.

Туди ж потрібно додати дрібно посічену петрушку, перемішати і моментально подавати — повинно вийти 4 порції.

Нагадаємо, раніше Григорій Герман запропонував рецепт італійського вечері для дітей, що складається з пасти під соусом з індичого фаршу, тапенаду і пасти з анчоусів.

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