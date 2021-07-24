«Гламурно»: відомий ресторатор Лібкін поділився оригінальним рецептом пасти з вонголє
Одеський ресторатор Савелій Лібкін, який розповів секрети приготування ікри з баклажанів, тепер рекомендував приготувати справжню екзотику — хорватську пасту плюканці (її готують з борошна, але краще з семоли) з черепашками вонголе. Докладний рецепт він опублікував в Instagram.
Вам знадобляться:
- плюканці 500 гр
- вонголе 1 кг
- 1 пучок петрушки
- 3 зубчики часнику
- оливкова олія 70 мл
- трохи білого сухого вина.
Приготування
Мушлі вонголе промиваються від піску в холодній воді і розігріваються у великій сковороді з додаванням олії і часнику, поки всі не відкриються.
Потім туди вливається вино і суміш кип'ятиться ще 2 хвилини.
Отриманий бульйон зливають, проціджують від залишків піску і трохи уварюють (до 200 мл).
Плюканці відварюються в присоленому окропі до напівготовності, висипаються на сковороду з часником, олією і відкритими вонголе.
Туди ж потрібно додати дрібно посічену петрушку, перемішати і моментально подавати — повинно вийти 4 порції.
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