Рецепт пасти для дитини за 15 хвилин: «два секрету» і спеціальний фарш

Відомий кулінар Григорій Герман, який розповів, як приготувати реберця по фірмовим рецептом його мами, не забув про частування для дітей. Він пропонує влаштувати їм італійську вечерю, пригостивши пастою під соусом з індичого фаршу, томатом і двома секретами — тапенадом, який надає страві насичений оливково-пряний смак, і пастою з анчоусів.

Вам знадобляться:

паста

цибуля — ½ шт.

часник — 3 зуб.

бекон — 100 гр.

селера стебло — 1 шт.

фарш індичий — 400 гр.

помідор середній — 1 шт.

пюре з томатів (Passatа di pomodoro) — 200 мл.

тапенад з оливок — 1 ст. л.

паста з анчоусів — 1 ч.л. (або анчоуси — 4 шт).

тертий сир — 100 гр.

Приготування:

Ставимо воду на вогонь. Розігріваємо олію на сковорідці (вогонь на 2/3). Дрібно рубаємо цибулю і часник. Закидаємо на сковорідку.

Рубаємо дрібно бекон і селеру. Першим до цибулі закидає бекон, обсмажуємо пару хвилин. Потім — селера.

Вода закипіла? Закидаємо пасту, дивимося на упаковці, скільки її готувати і ставимо таймер.

Фарш обов'язково треба розбити лопаткою, обсмажити. Через 3 хвилини заливаємо томатне пюре. Перемішуємо.

Ще через 3 хвилини — тапенад і анчоуси. Анчоуси рубати не треба, вони розчиняться без сліду в соусі, наповнивши його морської солоністю і бомбічний післясмаком.

Вогонь — на мінімум. Якщо соус надто загусне — розбавляйте його водою, в якій вариться паста. Коли паста звариться — закидаємо її до соусу, посипаємо сиром і відразу на стіл.

А Ектор Хіменес-Браво здивував «веселим» рецептом «дорослої» пасти з горілкою.

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