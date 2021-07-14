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Ідеальний перекус від Руслана Сенічкіна: телеведучий розкрив секрет приготування кокосово-вівсяних сирників

20:45 14 липня 2021
сирники

Сирники — один з улюблених десертів українців. Рецептом сирників, які готуються за 15 хвилин, поділився бренд-шеф Андрій Величко. А телеведучий Руслан Сенічкін розповів, як приготувати кокосово-вівсяні сирники, які ідеально підійдуть для сніданку.

Кокосово-вівсяні сирники

Інгредієнти для 10-ти сирників

Сир 9% жирності — 300 г
Курячі яйця — 3 шт.
Цукор — 1 столова ложка
Кокосова стружка — 3 столові ложки
Вівсяні пластівці — 6 столові ложки

Приготування
У велику миску розбити 3 яйця.

Додати цукор, ретельно збити, щоб цукор максимально розчинився.

До отриманої маси додати кокосову стружку, сир.

Все в мисці перемішати або перетерти, щоб тісто вийшло максимально однорідним.

Додати вівсяні пластівці і теж ретельно перемішати.

На 15 хвилин поставити тісто в холодильник.

Дістати тісто з холодильника і формувати з нього сирники. Після цього їх слід обваляти у вівсяних пластівцях.

Смажити сирники з двох сторін на попередньо розігрітій сковороді до появи золотистої скоринки.

Сенічкін додав, що найкраще для цієї страви підійде сир 9% жирності, оптимально — перетертий через сито. Тоді страва буде ніжніша.

Крім того, не варто класти у тісто багато яєць та цукру, тому що це зробить його рідким, і доведеться додавати борошно. Через це сирники стануть «гумовими».

Подавати кокосово-вівсяні сирники можна з джемом, сметаною або свіжими ягодами.

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом ароматного і смачного дріжджового рулету з вишнею.

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