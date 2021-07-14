Ідеальний перекус від Руслана Сенічкіна: телеведучий розкрив секрет приготування кокосово-вівсяних сирників
Сирники — один з улюблених десертів українців. Рецептом сирників, які готуються за 15 хвилин, поділився бренд-шеф Андрій Величко. А телеведучий Руслан Сенічкін розповів, як приготувати кокосово-вівсяні сирники, які ідеально підійдуть для сніданку.
Кокосово-вівсяні сирники
Інгредієнти для 10-ти сирників
Сир 9% жирності — 300 г
Курячі яйця — 3 шт.
Цукор — 1 столова ложка
Кокосова стружка — 3 столові ложки
Вівсяні пластівці — 6 столові ложки
Приготування
У велику миску розбити 3 яйця.
Додати цукор, ретельно збити, щоб цукор максимально розчинився.
До отриманої маси додати кокосову стружку, сир.
Все в мисці перемішати або перетерти, щоб тісто вийшло максимально однорідним.
Додати вівсяні пластівці і теж ретельно перемішати.
На 15 хвилин поставити тісто в холодильник.
Дістати тісто з холодильника і формувати з нього сирники. Після цього їх слід обваляти у вівсяних пластівцях.
Смажити сирники з двох сторін на попередньо розігрітій сковороді до появи золотистої скоринки.
Сенічкін додав, що найкраще для цієї страви підійде сир 9% жирності, оптимально — перетертий через сито. Тоді страва буде ніжніша.
Крім того, не варто класти у тісто багато яєць та цукру, тому що це зробить його рідким, і доведеться додавати борошно. Через це сирники стануть «гумовими».
Подавати кокосово-вівсяні сирники можна з джемом, сметаною або свіжими ягодами.
Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом ароматного і смачного дріжджового рулету з вишнею.82
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter