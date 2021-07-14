Ідеальний перекус від Руслана Сенічкіна: телеведучий розкрив секрет приготування кокосово-вівсяних сирників

Сирники — один з улюблених десертів українців. Рецептом сирників, які готуються за 15 хвилин, поділився бренд-шеф Андрій Величко. А телеведучий Руслан Сенічкін розповів, як приготувати кокосово-вівсяні сирники, які ідеально підійдуть для сніданку.

Кокосово-вівсяні сирники

Інгредієнти для 10-ти сирників Сир 9% жирності — 300 г

Курячі яйця — 3 шт.

Цукор — 1 столова ложка

Кокосова стружка — 3 столові ложки

Вівсяні пластівці — 6 столові ложки Приготування

У велику миску розбити 3 яйця. Додати цукор, ретельно збити, щоб цукор максимально розчинився. До отриманої маси додати кокосову стружку, сир. Все в мисці перемішати або перетерти, щоб тісто вийшло максимально однорідним. Додати вівсяні пластівці і теж ретельно перемішати. На 15 хвилин поставити тісто в холодильник. Дістати тісто з холодильника і формувати з нього сирники. Після цього їх слід обваляти у вівсяних пластівцях. Смажити сирники з двох сторін на попередньо розігрітій сковороді до появи золотистої скоринки.

Сенічкін додав, що найкраще для цієї страви підійде сир 9% жирності, оптимально — перетертий через сито. Тоді страва буде ніжніша.

Крім того, не варто класти у тісто багато яєць та цукру, тому що це зробить його рідким, і доведеться додавати борошно. Через це сирники стануть «гумовими».

Подавати кокосово-вівсяні сирники можна з джемом, сметаною або свіжими ягодами.

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