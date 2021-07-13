Малосольні огірки з кабачками за півгодини: рецепт від ресторатора Діми Борисова

Якщо переможець «МайстерШефу» Євген Клопотенко поділився рецептом швидких маринадів, які дозволяють приготувати будь-які овочі за годину-дві, то ресторатор Діма Борисов розповів про швидкі малосольні огірки з кабачками.

За словами кулінара, для приготування овочів знадобиться лише півгодини, повідомляє «1+1».

Для порції на 3−4 особи, знадобиться: 500 г огірків та кабачків;

пучок кропу та зеленої цибулі;

1 головка часнику;

50 г цукру;

50 г солі;

50 мл лимонного соку;

1 л газованої мінеральної води.

Ресторатор радить для цієї страви брати молоді кабачки, які ще не встигли набрати терпкості. Згодяться для неї і патісони.

Овочі помити та нарізати скибочками, часник — кубиками, цибулю та кріп подрібнити.

Викласти овочі та зелень у ємність, додати цукор, сіль, вичавити сік лимона. Залити все газованою водою та перемішати. Поставити у морозильну камеру на 20−30 хвилин.

Вийняти страву з морозильної камери та ласувати хрумкими швидкими малосольними огірками і кабачками.

Раніше суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський розповів, як приготувати неймовірно популярну літню страву — оладки з цукіні, але з секретом. Фішка — у кольорі страви, який забезпечує сезонна зелень.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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