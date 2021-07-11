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Красиві і легкі: рецепт оладок з цукіні від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського

13:16 11 липня 2021
Красиві і легкі: рецепт оладок з цукіні від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно порадував в Instagram рецептом вівсяної каші з додаванням грибів і пармезану, запропонував приготувати неймовірно популярне літня страва — оладки з цукіні, але з секретом.

Фішка — в кольорі страви, який забезпечить сезонна зелень.

Вам знадобиться:

  • 220 г цукіні (або можете брати звичайний кабачок)
  • 25 г листя шпинату;
  • 10 г листя петрушки або іншої зелені;
  • 25 г молодої білої цибулі (можна замінити на ріпчасту або шалот або взяти білі частини зеленої)
  • 1 велике яйце,
  • 35−40 г борошна;
  • 4 г солі.

Можна додати петрушку, кріп, кінзу і навіть меленого чорного перцю за бажанням.

Приготування

Нарізаний довільно цукіні, ріпчасту цибулю, зелень і шпинат подрібніть в звичайному блендері (з плоским горизонтальним ножем).

Додайте інші інгредієнти, перемішайте і обсмажуйте на антипригарной сковороді або на млинниці. Викладайте суміш не дуже тонким, але і не товстим шаром, щоб оладки присмажилися. Робимо це на середньому вогні до рум'яності — хвилини 3 з однієї й іншої сторони.

Можна поставити блюдо доходити в духовку на 5 хвилин або ж просто продовжити готувати на сковороді під кришкою — по 1 хв з двох сторін, акуратно працюючи лопаткою. Оладки виходять ніжні і м'які.

Подавайте зі сметаною, грецьким йогуртом, сиром Філадельфія, яйцями пашот і лососем, або як душа забажає.

Сам кулінар рекомендує при подачі полити оладки ароматним оливковою олією.

Нагадаємо , Григорій Герман запропонував приготувати експрес-маринад і салат з кабачків за 20 хвилин.

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