Красиві і легкі: рецепт оладок з цукіні від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який недавно порадував в Instagram рецептом вівсяної каші з додаванням грибів і пармезану, запропонував приготувати неймовірно популярне літня страва — оладки з цукіні, але з секретом.
Фішка — в кольорі страви, який забезпечить сезонна зелень.
Вам знадобиться:
- 220 г цукіні (або можете брати звичайний кабачок)
- 25 г листя шпинату;
- 10 г листя петрушки або іншої зелені;
- 25 г молодої білої цибулі (можна замінити на ріпчасту або шалот або взяти білі частини зеленої)
- 1 велике яйце,
- 35−40 г борошна;
- 4 г солі.
Можна додати петрушку, кріп, кінзу і навіть меленого чорного перцю за бажанням.
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Приготування
Нарізаний довільно цукіні, ріпчасту цибулю, зелень і шпинат подрібніть в звичайному блендері (з плоским горизонтальним ножем).
Додайте інші інгредієнти, перемішайте і обсмажуйте на антипригарной сковороді або на млинниці. Викладайте суміш не дуже тонким, але і не товстим шаром, щоб оладки присмажилися. Робимо це на середньому вогні до рум'яності — хвилини 3 з однієї й іншої сторони.
Можна поставити блюдо доходити в духовку на 5 хвилин або ж просто продовжити готувати на сковороді під кришкою — по 1 хв з двох сторін, акуратно працюючи лопаткою. Оладки виходять ніжні і м'які.
Подавайте зі сметаною, грецьким йогуртом, сиром Філадельфія, яйцями пашот і лососем, або як душа забажає.
Сам кулінар рекомендує при подачі полити оладки ароматним оливковою олією.
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