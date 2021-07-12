Всього за дві години: Клопотенко поділився рецептом маринаду для цибулі та печериць

Шеф-кухар та переможець «МайстерШефу» Євген Клопотенко, який розповів, як приготувати малосольні огірки всього за три години, поділився рецептом швидких маринадів за 15 хвилин.

«Буває так, що гості незаплановані або раптом захотілося „чогось солоного“. Ось для таких випадків у мене є рецепти швидких маринадів. На приготування всього 15 хвилин, на маринування — 1−2 години — і готово!» — переконує Євген Клопотенко.

За його словами, маринувати можна будь-які овочі: печериці, огірки, кабачки, патисони, солодкий перець, томати, стручкову квасолю, цибулю і навіть буряк. Для цього необхідні лише цукор, сіль і вода. Якщо треба прискорити процес, можна додавати ще й оцет.

«Класичне поєднання спецій для маринаду — чорний перець, духмяний перець і лаврові листи, також можна додати гвоздику, бодян, корінь і листя хрону, часник, насіння й зелень кропу, петрушку, кмин, майоран, м’яту, листя вишні, порічок і дуба», — радить кулінар і додає, що йому подобається додавати коріандр — одна чайна ложка на 500 мл води.

Є порада і стосовно підготовки овочів до маринування. Її Клопотенко радить вимити та висушити паперовим рушником. Овочі нарізають дрібними або середніми шматочками. А огірок можна трохи розчавити ножем або відбити кухонним молотком. Печериці, якщо вони маленькі, можна маринувати цілими.

Він додає рецепти декількох маринадів.

Для печериць: 400 г печериць ;

500 мл води;

4 ст. л. оцту;

1 ч. л. цукру;

2 лаврові листи;

5 горошин чорного перцю;

3 горошини духмяного перцю;

3 гілочки кропу;

½ ч. л. коріандру у зернах ;

½ ріпчастої цибулі;

2−3 зубчики часнику;

3 ч. л. солі.

Помити та просушити печериці. У воду додайте інгридієнти для маринаду, прогрійте, аби цукор та сіль розтанули. Залити печериці та лишити мінімум на 1−2 години.

Для яблук: 4 яблука;

5 ст. л. цукру;

4 ч. л. солі;

3 гілочки кропу;

8 горошин чорного перцю.

Яблука нарізати тонкими кільцями. Додати інгридієнти для маринаду, налити трохи води та залишити на годину — дві.

Для червоної цибулі: 3 червоні цибулини;

1 ч. л. коріандру у зернах;

2 ч. л. солі;

8 ст. л. цукру;

500 мл води;

5 горошин чорного перцю.

У воду кімнатної температури додати складові. Цибулю нарізати, скласти у каструлю та залити маринадом. Залишити мінімум на 1−2 години.

Раніше Євген Клопотенко розповідав, як готується сом з ялівцем та бузиною у духовці.

Фото зі сторінки Євгена Клопотенка.

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