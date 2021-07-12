Ідеальний бургер з яловичиною вдома: Клопотенко поділився секретом соковитої котлети

Відомий кулінар Євген Клопотенко, який раніше розповів, як готувати свинячий шашлик з ошийка на грилі з соусом чімічурі, дав поради щодо приготування бургерів із яловичою котлетою.

Його поради стосувалися того, як зробити котлети з фаршу неймовірно соковитими, як їх правильно смажити та зберігати. «Якщо ви чекатимете на гостей, просто зробіть котлети для бургерів заздалегідь, додайте спеції та покладіть у морозильну камеру на кілька годин — котлета буде дуже соковитою та смачною. Додайте улюблені овочі та соуси — і божественний результат гарантований», — переконує кулінар.



Інгредієнти для приготування соковитого бургера:

Для котлети: 250 г яловичого фаршу;

250 г свинячого фаршу;

приправа до фаршу;

сіль та перець — за смаком.

Додатково: 4 булочки для бургера;

4−8 листочків салату ромен чи латук;

4 ч. л. солодкої американської гірчиці;

4 ч. л. кетчупу або томатного соусу;

4 скибочки сиру;

1 томат;

1 солоний огірок;

1 червона цибуля.



Булочки для бургера розріжте вздовж навпіл та підсмажте на сухій пательні гриль до золотавої скоринки.

До м'яса (можна брати свинину та яловичину) додати сіль, перець та спеції до фаршу. Перемішати та сформувати з фаршу котлети, які за діаметром будуть підходити до розміру булочок для бургера.

Тарілку накрити харчовою плівкою, викласти котлети та поставити у морозильну камеру на 1−1,5 години.

Дістати котлети з морозильної камери та підсмажити по кілька хвилин з кожного боку на сухій пательні гриль.

Томат та цибулю нарізати тонкими кружечками, солоний огірок — повздовжніми слайсами.

Булочки змастити гірчицею та кетчупом, викласти котлету, скибочку сиру, томати, огірки та цибулю. Зверху викласти салат та накрийте верхньою булочкою, змащеною кетчупом.

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом літнього борщу на буряковому квасі з «вушками».

Фото — скріншот.

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