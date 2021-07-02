Соковитий та гострий: Клопотенко розповів, як правильно готувати свинячий шашлик з соусом чімічурі

Відомий кулінар Євген Клопотенко, який раніше розповів, як готувати шашлик з осетра, поділився новим рецептом для пікніка. Він порадив приготувати свинячий шашлик з ошийка на грилі з соусом чімічурі.

Як приготувати ідеальний шашлик?

М'ясо. Якщо хочете, щоб шашлик вийшов соковитим, віддавайте перевагу свинячому ошийку. Якщо хочете нежирні шматки — то лопатці або задньої частини. Я завжди зачищаю м'ясо, тоді воно виходить більш ніжним. І шматки обов'язково повинні бути однакового розміру, щоб рівномірно приготувалися. Після приготування завжди давайте м'ясу «відпочити»: складіть в ємність з кришкою або загорніть у фольгу. Нехай постоїть 10 хвилин.

Для шашлику вам знадобиться:

1 кг свинячого ошийка

Для маринаду:

4−5 ст. л. винного або яблучного оцту

2 ч. Л. сухого орегано

3−4 ст. л. солодкої гірчиці

10 г перцю чилі

4−5 ст. л. води

сіль і перець за смаком

Для соусу:

40 г петрушки

5 г перцю чилі

2−3 ст. л. оливкового масла

3 зубчики часнику

сік одного лайма

сіль за смаком

Приготування:

Зробіть маринад, з'єднавши в каструлі 4−5 ст. л. винного або яблучного оцту, 2 ч. л. сухого орегано, 3−4 ст. л. солодкої гірчиці, 10 г перцю чилі, 4−5 ст. л. води, сіль і перець за смаком.

Покладіть в маринад 1 кг порізаної свинини. Нехай постоїть мінімум 30 хвилин, максимум — 1,5 години, а потім нанизуйте шматочки на шампури і готуйте на відкритому чи закритому грилі. Також можете скористатися мангалом.

Для соусу чімічурі подрібніть 40 г петрушки ножем або в блендері. Додайте 3 зубчики рубленого часнику, 5 г перцю чилі, сіль за смаком, сік одного лайма і 2−3 ст. л. оливкового масла, а потім все добре перемішайте.