Сом з ялівцем та бузиною у духовці: незвичний рецепт від Клопотенка

Шеф-кухар Євген Клопотенко, який недавно поділився незвичайним рецептом малосольних огірків, вирішив здивувати і способом приготування сома. Рецепт він опублікував на своєму сайті.

«Сом насправді дуже смачний. Його можна приготувати за перевіреною схемою: риба + лимон і спеції, або піти менш знайомим шляхом, але в кінці ви точно будете задоволені», — стверджує Клопотенко.

Інгредієнти: 300−500 г сома

4 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. орегано

1 зубчик часнику

2 ст. л. солодкої гірчиці

½ ч. л. сухої бузини

3 горошини ялівцю

сіль за смаком Приготування Крок 1

Сома необхідно добре вимити, випатрати та вирізати зябра. Потім знову помити та просушити паперовим рушником. Крок 2

Робиться суміш з 2 ст. л. соняшникової олії, 2 ст. л. солодкої гірчиці, 1 зубчику часнику та 1 ч. л. орегано. Крок 3

Сом ретельно натирається сіллю та змащується сумішшю з соняшникової олії, солодкої гірчиці, часнику та орегано. Крок 4

В середину треба покласти 3 горошини розчавленого ялівцю та присипати рибу ½ ч. л. сухої бузини. Крок 5

Береться лист, застилається пергаментним папером, на нього перекладається сом. Поставте запікатися в духовку на 15−25 хвилин при температурі 180 градусів. Страву подавати гарячою.

Раніше повідомлялося, що Клопотенко опублікував рецепт повітряного та соковитого рулету.

Фото: сайт Євгена Клопотенко

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