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Сом з ялівцем та бузиною у духовці: незвичний рецепт від Клопотенка

22:37 9 липня 2021
Сом

Шеф-кухар Євген Клопотенко, який недавно поділився незвичайним рецептом малосольних огірків, вирішив здивувати і способом приготування сома. Рецепт він опублікував на своєму сайті.

«Сом насправді дуже смачний. Його можна приготувати за перевіреною схемою: риба + лимон і спеції, або піти менш знайомим шляхом, але в кінці ви точно будете задоволені», — стверджує Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 300−500 г сома
  • 4 ст. л. соняшникової олії
  • 1 ч. л. орегано
  • 1 зубчик часнику
  • 2 ст. л. солодкої гірчиці
  • ½ ч. л. сухої бузини
  • 3 горошини ялівцю
  • сіль за смаком

Приготування

Крок 1
Сома необхідно добре вимити, випатрати та вирізати зябра. Потім знову помити та просушити паперовим рушником.

Крок 2
Робиться суміш з 2 ст. л. соняшникової олії, 2 ст. л. солодкої гірчиці, 1 зубчику часнику та 1 ч. л. орегано.

Крок 3
Сом ретельно натирається сіллю та змащується сумішшю з соняшникової олії, солодкої гірчиці, часнику та орегано.

Крок 4
В середину треба покласти 3 горошини розчавленого ялівцю та присипати рибу ½ ч. л. сухої бузини.

Крок 5
Береться лист, застилається пергаментним папером, на нього перекладається сом. Поставте запікатися в духовку на 15−25 хвилин при температурі 180 градусів. Страву подавати гарячою.

Раніше повідомлялося, що Клопотенко опублікував рецепт повітряного та соковитого рулету.

Фото: сайт Євгена Клопотенко

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