Сом з ялівцем та бузиною у духовці: незвичний рецепт від Клопотенка
Шеф-кухар Євген Клопотенко, який недавно поділився незвичайним рецептом малосольних огірків, вирішив здивувати і способом приготування сома. Рецепт він опублікував на своєму сайті.
«Сом насправді дуже смачний. Його можна приготувати за перевіреною схемою: риба + лимон і спеції, або піти менш знайомим шляхом, але в кінці ви точно будете задоволені», — стверджує Клопотенко.
Інгредієнти:
- 300−500 г сома
- 4 ст. л. соняшникової олії
- 1 ч. л. орегано
- 1 зубчик часнику
- 2 ст. л. солодкої гірчиці
- ½ ч. л. сухої бузини
- 3 горошини ялівцю
- сіль за смаком
Приготування
Крок 1
Сома необхідно добре вимити, випатрати та вирізати зябра. Потім знову помити та просушити паперовим рушником.
Крок 2
Робиться суміш з 2 ст. л. соняшникової олії, 2 ст. л. солодкої гірчиці, 1 зубчику часнику та 1 ч. л. орегано.
Крок 3
Сом ретельно натирається сіллю та змащується сумішшю з соняшникової олії, солодкої гірчиці, часнику та орегано.
Крок 4
В середину треба покласти 3 горошини розчавленого ялівцю та присипати рибу ½ ч. л. сухої бузини.
Крок 5
Береться лист, застилається пергаментним папером, на нього перекладається сом. Поставте запікатися в духовку на 15−25 хвилин при температурі 180 градусів. Страву подавати гарячою.
Раніше повідомлялося, що Клопотенко опублікував рецепт повітряного та соковитого рулету.
Фото: сайт Євгена Клопотенко72
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