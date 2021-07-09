«Набагато смачніше»: рецепт малосольних огірків у гарбузі від Клопотенка
Шеф-кухар Євген Клопотенко, який недавно поділився рецептом ідеального сніданку, розповів, як приготувати малосольні огірки всього за три години.
«Ідеально, якщо вони домашні та щойно з грядки. Якщо немає таких, то не страшно, в будь-якому випадку виберіть свіжі», — сказав про огірки Клопотенко та додав, що буде «набагато смачніше».
Інгредієнти:
- 1 велика гарбуз
- 1 кг огірків
- 3 ст. л. солі
- 1 л води
- 5 горошин запашного перцю
- 5 горошин чорного перцю
- 3−5 лаврових листків
- 5−8 листків смородини
- 5 зубчиків часнику
- 10 гілочок кропу
Приготування
Замість банки малосольні огірки робляться в гарбузі.
Крок 1
Взяти 1 кг огірків, добре вимити та замочити у воді на 2−3 години, додавши лід. Обрізати хвостики, а також проткнути дерев'яною шпажкою кожен огірок в декількох місцях. Це необхідно для рівномірного просолу.
Крок 2
Взяти гарбуз, помити, зрізати верхню шапочку, прибрати насіння та м'якоть. Повинна вийти ємність для огірків.
Крок 3
Ножем розчавити часник і приступити до укладання огірків. Можна це зробити шарами: огірки, зелень кропу та листя смородини, а потім пересипати горошинами чорного та запашного перців, а також лавровим листом і розчавленим часником.
Крок 4
Взяти 3 ст. л. солі, розвести її в 1 л. води та залити огірки. Важливо, щоб вода з сіллю покрила повністю всі овочі. Закрити зрізаної шапочкою гарбуза та залишити в прохолодному місці на 1−2 дня.
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Фото: сайт Клопотенко32
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