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«Набагато смачніше»: рецепт малосольних огірків у гарбузі від Клопотенка

16:22 9 липня 2021
Огірки

Шеф-кухар Євген Клопотенко, який недавно поділився рецептом ідеального сніданку, розповів, як приготувати малосольні огірки всього за три години.

«Ідеально, якщо вони домашні та щойно з грядки. Якщо немає таких, то не страшно, в будь-якому випадку виберіть свіжі», — сказав про огірки Клопотенко та додав, що буде «набагато смачніше».

Інгредієнти:

  • 1 велика гарбуз
  • 1 кг огірків
  • 3 ст. л. солі
  • 1 л води
  • 5 горошин запашного перцю
  • 5 горошин чорного перцю
  • 3−5 лаврових листків
  • 5−8 листків смородини
  • 5 зубчиків часнику
  • 10 гілочок кропу

Приготування

Замість банки малосольні огірки робляться в гарбузі.

Крок 1
Взяти 1 кг огірків, добре вимити та замочити у воді на 2−3 години, додавши лід. Обрізати хвостики, а також проткнути дерев'яною шпажкою кожен огірок в декількох місцях. Це необхідно для рівномірного просолу.

Крок 2
Взяти гарбуз, помити, зрізати верхню шапочку, прибрати насіння та м'якоть. Повинна вийти ємність для огірків.

Крок 3
Ножем розчавити часник і приступити до укладання огірків. Можна це зробити шарами: огірки, зелень кропу та листя смородини, а потім пересипати горошинами чорного та запашного перців, а також лавровим листом і розчавленим часником.

Крок 4
Взяти 3 ст. л. солі, розвести її в 1 л. води та залити огірки. Важливо, щоб вода з сіллю покрила повністю всі овочі. Закрити зрізаної шапочкою гарбуза та залишити в прохолодному місці на 1−2 дня.

Раніше Григорій Герман розповів, як приготувати запіканку з кабачків.

Фото: сайт Клопотенко

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