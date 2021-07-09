«Набагато смачніше»: рецепт малосольних огірків у гарбузі від Клопотенка

Шеф-кухар Євген Клопотенко, який недавно поділився рецептом ідеального сніданку, розповів, як приготувати малосольні огірки всього за три години.

«Ідеально, якщо вони домашні та щойно з грядки. Якщо немає таких, то не страшно, в будь-якому випадку виберіть свіжі», — сказав про огірки Клопотенко та додав, що буде «набагато смачніше».

Інгредієнти:

1 велика гарбуз

1 кг огірків

3 ст. л. солі

1 л води

5 горошин запашного перцю

5 горошин чорного перцю

3−5 лаврових листків

5−8 листків смородини

5 зубчиків часнику

10 гілочок кропу

Приготування

Замість банки малосольні огірки робляться в гарбузі.

Крок 1

Взяти 1 кг огірків, добре вимити та замочити у воді на 2−3 години, додавши лід. Обрізати хвостики, а також проткнути дерев'яною шпажкою кожен огірок в декількох місцях. Це необхідно для рівномірного просолу.

Крок 2

Взяти гарбуз, помити, зрізати верхню шапочку, прибрати насіння та м'якоть. Повинна вийти ємність для огірків.

Крок 3

Ножем розчавити часник і приступити до укладання огірків. Можна це зробити шарами: огірки, зелень кропу та листя смородини, а потім пересипати горошинами чорного та запашного перців, а також лавровим листом і розчавленим часником.

Крок 4

Взяти 3 ст. л. солі, розвести її в 1 л. води та залити огірки. Важливо, щоб вода з сіллю покрила повністю всі овочі. Закрити зрізаної шапочкою гарбуза та залишити в прохолодному місці на 1−2 дня.