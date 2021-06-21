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Відомий ресторатор поділився рецептом літнього борщу з квасом

8:11 21 червня 2021
борщ

Відомий кулінар Євген Клопотенко продовжує радувати українців простими та швидкими рецептами сезонних страв. Після ідеального рецепту хрустких малосольних огірочків та домашнього лимонаду, телекулінар розповів, як приготувати холодний літній борщ з квасом.

Клопотенко вважає блюдо прикольним й шалено смачним, а головне «дуже в тему» у літню спеку.

Літній борщ з квасом

Інгредієнти

2 великих буряки (сирих)
2 буряки (варених або запечених)
1 стакан хлібного квасу
1 пучок щавлю
2 картоплі (варених в мундирі)
1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)
80 г мангольду (або міксу салатів)
за смаком сіль та перець

Приготування

Сирий буряк (2 шт.) очистіть й наріжте довільними великими шматочками.

Потім вичавіть сік за допомогою соковижималки.

З'єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1: 1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі за смаком.

Два запечених або відварених буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками.

Дві відварених у мундирі картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.

Мангольд теж помийте і крупно порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень у миску до овочів.

Добре помийте пучок щавлю і досить крупно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла.

Викладіть щавель у миску до решти інгредієнтів та додайте сіль і перець за смаком.

У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці.

Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень та залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу.

Нагадаємо, нещодавно одеський ресторатор Сава Лібкін теж поділився сезонним рецептом. Він розповів, як приготувати молоду картоплю «по-одеськи».

фото https://www.facebook.com/

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