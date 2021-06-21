Відомий ресторатор поділився рецептом літнього борщу з квасом
Відомий кулінар Євген Клопотенко продовжує радувати українців простими та швидкими рецептами сезонних страв. Після ідеального рецепту хрустких малосольних огірочків та домашнього лимонаду, телекулінар розповів, як приготувати холодний літній борщ з квасом.
Клопотенко вважає блюдо прикольним й шалено смачним, а головне «дуже в тему» у літню спеку.
Літній борщ з квасом
Інгредієнти
2 великих буряки (сирих)
2 буряки (варених або запечених)
1 стакан хлібного квасу
1 пучок щавлю
2 картоплі (варених в мундирі)
1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)
80 г мангольду (або міксу салатів)
за смаком сіль та перець
Приготування
Сирий буряк (2 шт.) очистіть й наріжте довільними великими шматочками.
Потім вичавіть сік за допомогою соковижималки.
З'єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1: 1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі за смаком.
Два запечених або відварених буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками.
Дві відварених у мундирі картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.
Мангольд теж помийте і крупно порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень у миску до овочів.
Добре помийте пучок щавлю і досить крупно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла.
Викладіть щавель у миску до решти інгредієнтів та додайте сіль і перець за смаком.
У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці.
Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень та залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу.
Нагадаємо, нещодавно одеський ресторатор Сава Лібкін теж поділився сезонним рецептом. Він розповів, як приготувати молоду картоплю «по-одеськи».
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