Відомий ресторатор поділився рецептом літнього борщу з квасом

Відомий кулінар Євген Клопотенко продовжує радувати українців простими та швидкими рецептами сезонних страв. Після ідеального рецепту хрустких малосольних огірочків та домашнього лимонаду, телекулінар розповів, як приготувати холодний літній борщ з квасом.

Клопотенко вважає блюдо прикольним й шалено смачним, а головне «дуже в тему» у літню спеку.

Інгредієнти

2 великих буряки (сирих)

2 буряки (варених або запечених)

1 стакан хлібного квасу

1 пучок щавлю

2 картоплі (варених в мундирі)

1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)

80 г мангольду (або міксу салатів)

за смаком сіль та перець

Приготування

Сирий буряк (2 шт.) очистіть й наріжте довільними великими шматочками.

Потім вичавіть сік за допомогою соковижималки.

З'єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1: 1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі за смаком.

Два запечених або відварених буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками.

Дві відварених у мундирі картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.

Мангольд теж помийте і крупно порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень у миску до овочів.

Добре помийте пучок щавлю і досить крупно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла.

Викладіть щавель у миску до решти інгредієнтів та додайте сіль і перець за смаком.

У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці.

Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень та залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу.