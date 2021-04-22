«Одеські правила»: ресторатор Сава Лібкін поділився рецептом молодої картоплі
Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін, який одружився втретє, поділився рецептом приготування молодої картоплі «по-одеськи».
«Загалом, я вирішив розповісти, як молоду картоплю готують в Одесі, а точніше — на моїй кухні», — повідомив Лібкін.
Молода картопля «по-одеськи»
Інгредієнти
Картопля — 1 кілограм
Кріп — 50 грамів
Часник — 50 грамів
Рослинна олія 30 грамів
Вершкове масло — 100 грамів
Сметана
Сіль
Приготування
Молоду картоплю ретельно вимити та очистити за допомогою щітки або жорсткої кухонної губки. Очищену картоплю вимити й залити холодною водою. Бажано чистити картоплю перед варкою.
Поставити каструлю з картоплею на вогонь. У воду додати кілька гілочок кропу. Не солити. Варити картоплю до готовності 25 хвилин і повністю злити воду. Гілочки кропу прибрати.
Великий пучок раннього кропу вимити, висушити рушником і дрібно порубати. Ранній часник очистити від верхніх оболонок і вимити. Дрібно нарізати молодий часник разом із зеленим листям.
На сковороді розігріти 30 грамів рослинної олії і потім додати 70 грамів вершкового масла. Коли вершкове масло злегка нагріється, перекласти на сковороду зварену картоплю і хвилин 5 прогріти на середньому вогні. Потім посолити і додати білу частину часнику й злегка підсмажити, струшуючи сковороду кілька хвилин.
За хвилину до приготування висипати у картоплю зелену частину часнику і кріп та ретельно вимішати. Додати ще шматочок вершкового масла і швидко подавати до столу.
Окремо подати сметану.
Сава зазначив, що у приготуванні смачної страви є нюанси.
• Прогріваючи картоплю з часником, важливо знайти той самий момент, коли часник ще не втратить свою текстуру й збереже аромат, але це питання досвіду і досвіду.
• Важливо не зберігати очищену картоплю у воді. Буде несмачно.
• Солити молоду картоплю потрібно вже після варіння.
• Вершкового масла в картоплі багато не буває.
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