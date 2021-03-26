27.83 / 28.04 32.73 / 33.09
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

«Оторваться невозможно»: Алексей Суханов поделился рецептом любимых пирожков

18:30 26 марта 2021
Алексей Суханов

Известный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМИ» бабушкиным рецептом пирожков с мясом. По признанию Алексея, ничего вкуснее он в своей жизни не ел.

— Это правда, — рассказал ведущий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Украина»). — Пирожки получаются настолько вкусные, что оторваться от них практически невозможно. Тесто легкое и тонкое — оно замешивается не на дрожжах, а на сметане. Не замечаешь, как съедаешь десять штук. Поэтому я готовлю пирожки редко, чтобы избежать появления лишних килограммов. А мясную начинку делаю из постной курицы. Хотя в этих пирожках может быть любое другое мясо.

Пирожки с курицей

Ингредиенты:

яйцо — 1 штука

сметана — 1 стакан

растительное масло — 1 столовая ложка

сода — 0,5 чайной ложки (погасить уксусом)

сахар — 0,5 столовой ложки

мука — сколько возьмет

Для начинки:

курица — 500 граммов филе

луковица — 1 штука

соль, перец — по вкусу

Замесить тесто — оно должно получиться эластичным и мягким. Разделить на пять частей и отправить в холодильник на два часа. Куриное филе отварить, прокрутить на мясорубке. В сковороде притушить одну луковицу и смешать с мясом. Посолить, поперчить.

Каждую часть теста тонко раскатать и вырезать кружки, как на вареники. Положить начинку, залепить, выложить на противень и смазать яичным белком. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20−25 минут. Остудить и лакомиться.

Ранее Алексей Суханов рассказывал «ФАКТАМ», как приготовить очень вкусные тыквенные оладьи.

Читайте также: Сытно и просто: известный телеведущий поделился семейным рецептом тыквенного крем-супа

157

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

«Были больше»: покрасовавшаяся грудью Алина Гросу ответила на подозрения

Дмитрий Монатик

Скромный? Особняк Монатика показали с высоты птичьего полета

донбасс

Позиции ВСУ на Донбассе накрыли из минометов: много погибших

Джек и Август

Принцесса Евгения поделилась милыми семейными фото с полуторамесячным сыном

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер