«Оторваться невозможно»: Алексей Суханов поделился рецептом любимых пирожков
Известный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМИ» бабушкиным рецептом пирожков с мясом. По признанию Алексея, ничего вкуснее он в своей жизни не ел.
— Это правда, — рассказал ведущий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Украина»). — Пирожки получаются настолько вкусные, что оторваться от них практически невозможно. Тесто легкое и тонкое — оно замешивается не на дрожжах, а на сметане. Не замечаешь, как съедаешь десять штук. Поэтому я готовлю пирожки редко, чтобы избежать появления лишних килограммов. А мясную начинку делаю из постной курицы. Хотя в этих пирожках может быть любое другое мясо.
Пирожки с курицей
Ингредиенты:
яйцо — 1 штука
сметана — 1 стакан
растительное масло — 1 столовая ложка
сода — 0,5 чайной ложки (погасить уксусом)
сахар — 0,5 столовой ложки
мука — сколько возьмет
Для начинки:
курица — 500 граммов филе
луковица — 1 штука
соль, перец — по вкусу
Замесить тесто — оно должно получиться эластичным и мягким. Разделить на пять частей и отправить в холодильник на два часа. Куриное филе отварить, прокрутить на мясорубке. В сковороде притушить одну луковицу и смешать с мясом. Посолить, поперчить.
Каждую часть теста тонко раскатать и вырезать кружки, как на вареники. Положить начинку, залепить, выложить на противень и смазать яичным белком. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20−25 минут. Остудить и лакомиться.
Ранее Алексей Суханов рассказывал «ФАКТАМ», как приготовить очень вкусные тыквенные оладьи.
157
Читайте также: Сытно и просто: известный телеведущий поделился семейным рецептом тыквенного крем-супа
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter