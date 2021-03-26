«Оторваться невозможно»: Алексей Суханов поделился рецептом любимых пирожков

Известный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМИ» бабушкиным рецептом пирожков с мясом. По признанию Алексея, ничего вкуснее он в своей жизни не ел.

— Это правда, — рассказал ведущий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Украина»). — Пирожки получаются настолько вкусные, что оторваться от них практически невозможно. Тесто легкое и тонкое — оно замешивается не на дрожжах, а на сметане. Не замечаешь, как съедаешь десять штук. Поэтому я готовлю пирожки редко, чтобы избежать появления лишних килограммов. А мясную начинку делаю из постной курицы. Хотя в этих пирожках может быть любое другое мясо.

Пирожки с курицей Ингредиенты: яйцо — 1 штука сметана — 1 стакан растительное масло — 1 столовая ложка сода — 0,5 чайной ложки (погасить уксусом) сахар — 0,5 столовой ложки мука — сколько возьмет Для начинки: курица — 500 граммов филе луковица — 1 штука соль, перец — по вкусу Замесить тесто — оно должно получиться эластичным и мягким. Разделить на пять частей и отправить в холодильник на два часа. Куриное филе отварить, прокрутить на мясорубке. В сковороде притушить одну луковицу и смешать с мясом. Посолить, поперчить. Каждую часть теста тонко раскатать и вырезать кружки, как на вареники. Положить начинку, залепить, выложить на противень и смазать яичным белком. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20−25 минут. Остудить и лакомиться.

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