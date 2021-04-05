У Макаревича раскрыли рецепт «божественного» жаркого
В кулинарной программе Андрея Макаревича рассказали, как приготовить божественно вкусное жаркое с бычьими хвостами.
Как рассказал гость «Смака», в блюдо помимо бычьих хвостов добавляют картошку, лук, сладкий перец, чеснок, разнообразные травы и специи.
Рецептом приготовления жаркого поделился шеф-повар Василий Емельяненко:
- хвост говяжий, мясной, 2 шт;
- перец болгарский красный 2 шт;
- картошка среднего размера 5 шт;
- морковь средняя 2 шт;
- чеснок 1 головка;
- розмарин 3 ветки;
- перец чили 1 стручок;
- лук репчатый 4 головки среднего размера;
- копченая паприка 25 гр;
- черный перец;
- соль;
- кинза;
- зеленый базилик.
Ранее Андрей Макаревич показал, как можно без усилий организовать на даче альтернативу шашлыкам и приготовить самодельные колбаски из фарша.
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