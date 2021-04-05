У Макаревича раскрыли рецепт «божественного» жаркого

В кулинарной программе Андрея Макаревича рассказали, как приготовить божественно вкусное жаркое с бычьими хвостами.

Как рассказал гость «Смака», в блюдо помимо бычьих хвостов добавляют картошку, лук, сладкий перец, чеснок, разнообразные травы и специи.

Рецептом приготовления жаркого поделился шеф-повар Василий Емельяненко:

хвост говяжий, мясной, 2 шт;

перец болгарский красный 2 шт;

картошка среднего размера 5 шт;

морковь средняя 2 шт;

чеснок 1 головка;

розмарин 3 ветки;

перец чили 1 стручок;

лук репчатый 4 головки среднего размера;

копченая паприка 25 гр;

черный перец;

соль;

кинза;

зеленый базилик.

Ранее Андрей Макаревич показал, как можно без усилий организовать на даче альтернативу шашлыкам и приготовить самодельные колбаски из фарша.

Фото — скриншот.

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