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Книга рецептов

У Макаревича раскрыли рецепт «божественного» жаркого

10:18 5 апреля 2021
Афганский казан

В кулинарной программе Андрея Макаревича рассказали, как приготовить божественно вкусное жаркое с бычьими хвостами.

Как рассказал гость «Смака», в блюдо помимо бычьих хвостов добавляют картошку, лук, сладкий перец, чеснок, разнообразные травы и специи.

Рецептом приготовления жаркого поделился шеф-повар Василий Емельяненко:

  • хвост говяжий, мясной, 2 шт;
  • перец болгарский красный 2 шт;
  • картошка среднего размера 5 шт;
  • морковь средняя 2 шт;
  • чеснок 1 головка;
  • розмарин 3 ветки;
  • перец чили 1 стручок;
  • лук репчатый 4 головки среднего размера;
  • копченая паприка 25 гр;
  • черный перец;
  • соль;
  • кинза;
  • зеленый базилик.

Ранее Андрей Макаревич показал, как можно без усилий организовать на даче альтернативу шашлыкам и приготовить самодельные колбаски из фарша.

Фото — скриншот.

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