Рецепт вкусных и сочных домашних колбасок от Макаревича

Музыкант и ведущий программы «Смак» Андрей Макаревич показал, как можно без усилий организовать на даче альтернативу шашлыкам и приготовить самодельные колбаски из фарша. Начиненные колбаски можно жарить в коптильне, на гриле или непосредственно на костре.

В качестве начинки можно использовать баранье мясо и субпродукты, рубленое бедро индейки. Кроме традиционных колбасок из мяса с чесноком и специями, у Макаревича есть рецепт оригинальных колбасок с брусникой.

Предприниматели из Ровенской области поделились рецептом приготовления «украинского хамона». Процесс вяления занимает от полутора-двух до четырех-пяти месяцев.

Фото pixabay.com

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