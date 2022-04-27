Головне — щоб банка була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу
Іноді бувають хвилини, коли хочеться поласувати шашликом, але для його приготування не вистачає часу або можливостей для поїздки за місто (як це відбувається зараз у звільнених від ворога областях, де великі території були заміновані рашистами).
Автори одного з акаунтів у соціальних мережах вирішили допомогти всім охочим згадати незабутній смак шашлику, і опублікували незвичайний рецепт.
Вам знадобляться:
- антрекот — 1 кг
- бекон — 250 г
- цибуля ріпчаста — 2−3 шт.
- сік ½ лимона
- вода — 100 мл
- сіль, перець, коріандр, приправа для шашлику.
Етапи приготування
М'ясо промити та порізати на невеликі шматочки.
Додати сіль, перець, спеції та сік лимона.
Цибулю нарізати кільцями і додати до м'яса, додати воду. Залишити маринуватися на 30 хвилин.
Бекон нарізати тонкими смугами.
Нанизати на шашличні палички м'ясо, чергуючи з беконом та цибулею.
На дно банки кладемо цибулю, що залишилася, в кожну банку кладемо 4−5 «шампурів».
Закриваємо банку фольгою.
Відправляємо банку в холодну духовку (щоб скло не лопнуло) і готуємо при температурі 180−200 С протягом 60−80 хвилин.
Трохи остудити банку з шашликом, не відкриваючи духовку.
Акуратно відкриваємо духовку, щоб за різниці температур не лопнула банка.
Можна пригощатись!
Нагадаємо, раніше в мережі розповіли спосіб приготування корисної шаурми.312
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