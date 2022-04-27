Головне — щоб банка була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

Іноді бувають хвилини, коли хочеться поласувати шашликом, але для його приготування не вистачає часу або можливостей для поїздки за місто (як це відбувається зараз у звільнених від ворога областях, де великі території були заміновані рашистами).

Автори одного з акаунтів у соціальних мережах вирішили допомогти всім охочим згадати незабутній смак шашлику, і опублікували незвичайний рецепт.

Вам знадобляться:

антрекот — 1 кг

бекон — 250 г

цибуля ріпчаста — 2−3 шт.

сік ½ лимона

вода — 100 мл

сіль, перець, коріандр, приправа для шашлику.

Етапи приготування

М'ясо промити та порізати на невеликі шматочки.

Додати сіль, перець, спеції та сік лимона.

Цибулю нарізати кільцями і додати до м'яса, додати воду. Залишити маринуватися на 30 хвилин.

Бекон нарізати тонкими смугами.

Нанизати на шашличні палички м'ясо, чергуючи з беконом та цибулею.

На дно банки кладемо цибулю, що залишилася, в кожну банку кладемо 4−5 «шампурів».

Закриваємо банку фольгою.

Відправляємо банку в холодну духовку (щоб скло не лопнуло) і готуємо при температурі 180−200 С протягом 60−80 хвилин.

Трохи остудити банку з шашликом, не відкриваючи духовку.

Акуратно відкриваємо духовку, щоб за різниці температур не лопнула банка.

Можна пригощатись!

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли спосіб приготування корисної шаурми.

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