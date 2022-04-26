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Шаурма може бути корисною: готуємо смакоту для себе та дітей

12:50 26 квітня 2022
шаурма

Шаурма, до якої багато батьків зазвичай ставляться з деякою пересторогою, може бути не тільки смачною, а й корисною, навіть діток можна пригостити. Але при умові, що ви приготували страву самостійно, що досить нескладно. Кулінарка Ірина Рудова поділилась таким рецептом.

Інгредієнти на 1 шт. :

  • Лаваш тонкий — 1 лист (100 г)
  • Куряче філе — 200 г
  • Соєвий соус — 100−150 мл
  • Молода капуста — 50 г
  • Огірок — 35 г
  • Морква — 50 г
  • Помідор — 50 г
  • Лимонний сік — 1 ст. л.
  • Сіль, спеції на смак

Для соусу:

  • Сметана 10% - 50 г
  • Томатна паста — 30 г
  • Діжонська гірчиця 5 г
  • Паприка мелена — 0,5 ч.л.
  • Зелень петрушки


Приготування:

Наріжте м'ясо не грубими слайсами. У соєвий соус додайте сушений часник, імбир, улюблені спеції для курки. Перемішайте та залийте ним м'ясо і залиште на хвилин 30 промаринуватись.

Окремо змішайте всі інгредієнти для соусу (зелень подрібніть). Капусту, моркву та огірок поріжте соломкою, збризніть лимонним соком, посоліть і дайте трохи часу пустити сік. Помідор наріжте тонкими слайсами. Мариноване м'ясо обсмажте на грилі й наріжте крупною соломкою. Розгорніть лаваш, змастіть половиною сметанно-томатного соусу, викладіть м'ясо, ще раз змастіть соусом. Зверху викладіть помідор та овочі.

Загорніть все в рулет, підвертаючи краї, щоб не витікав сік, і підсмажте на розігрітому грилі до хрумкої скоринки.

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