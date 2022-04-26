Шаурма може бути корисною: готуємо смакоту для себе та дітей
Шаурма, до якої багато батьків зазвичай ставляться з деякою пересторогою, може бути не тільки смачною, а й корисною, навіть діток можна пригостити. Але при умові, що ви приготували страву самостійно, що досить нескладно. Кулінарка Ірина Рудова поділилась таким рецептом.
Інгредієнти на 1 шт. :
- Лаваш тонкий — 1 лист (100 г)
- Куряче філе — 200 г
- Соєвий соус — 100−150 мл
- Молода капуста — 50 г
- Огірок — 35 г
- Морква — 50 г
- Помідор — 50 г
- Лимонний сік — 1 ст. л.
- Сіль, спеції на смак
Для соусу:
- Сметана 10% - 50 г
- Томатна паста — 30 г
- Діжонська гірчиця 5 г
- Паприка мелена — 0,5 ч.л.
- Зелень петрушки
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Приготування:
Наріжте м'ясо не грубими слайсами. У соєвий соус додайте сушений часник, імбир, улюблені спеції для курки. Перемішайте та залийте ним м'ясо і залиште на хвилин 30 промаринуватись.
Окремо змішайте всі інгредієнти для соусу (зелень подрібніть). Капусту, моркву та огірок поріжте соломкою, збризніть лимонним соком, посоліть і дайте трохи часу пустити сік. Помідор наріжте тонкими слайсами. Мариноване м'ясо обсмажте на грилі й наріжте крупною соломкою. Розгорніть лаваш, змастіть половиною сметанно-томатного соусу, викладіть м'ясо, ще раз змастіть соусом. Зверху викладіть помідор та овочі.
Загорніть все в рулет, підвертаючи краї, щоб не витікав сік, і підсмажте на розігрітому грилі до хрумкої скоринки.
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