Світле Великоднє свято наближається. І, попри військові реалії, вже зараз до нього готується чимало людей. Більшість цікавляться бюджетними рецептами. Звичайно, один із головних атрибутів великоднього столу — крашанки. Найдешевший спосіб пофарбувати яйця — використовувати лушпиння цибулі. Але якщо ви хочете додати в палітру більше кольорів та відтінків, прислухайтеся до порад відомої української кулінарки Елли Іванової.

«Якщо в сім'ї є діти, залучайте їх до підготовки до Великодня»

— Фарбувати яйця напередодні світлого свята Великодня — приємний клопіт, — каже Елла Іванова. — Якщо у сім'ї є діти, обов'язково залучайте їх до цього заняття. Способів фарбування є чимало. Для фарбування харчовими фарбниками краще брати білі яйця. Я поділюся своїми улюбленими способами.

Один з них — фарбування за допомогою харчового фарбника та соди. Вам знадобляться яйця, сода, харчовий барвник, оцет, рослинна олія та серветки. Відварюємо яйця у підсоленій воді. Охолоджуємо. З'єднуємо соду, харчовий барвник та трохи води до стану кашки. Цією кашкою, проявивши фантазію, декоруємо кожне яйце, а потім поливаємо з ложечки оцтом. Чекаємо 2−3 хвилини, промиваємо водою та просушуємо серветкою.

Фарбування яєць за допомогою харчових барвників та соди дає такий результат

— Як досягти ефекту, щоб яйце блищало?

— Для цього змащуємо його олією.

«Фарбувати яйця можна за допомогою чаю каркаде»

— Які ще способи фарбування яєць варто взяти до уваги?

— Один із моїх улюблених способів — за допомогою ватних паличок. Підготуйте яйця (заздалегідь вийнявши з холодильника, промийте їх із содою), харчові барвники, оцет, воду, серветки, ватяні палички, олію. Відваріть яйця у підсоленій воді. Охолодіть. У миску додайте барвник, трохи води та оцет. Яйце загорніть у серветку і поверх неї нанесіть будь-який візерунок барвником за допомогою ватної палички. Можна використати відразу кілька барвників. Візерунок завжди виходить різним. Після фарбування промийте яйце у воді та протріть чистою серветкою. Для блиску змастіть олією. Створюйте з дітьми свої великодні шедеври. Результат перевершить очікування.

Такими вийдуть яйця, якщо харчовий барвник наносити на яйце, загорнуте в серветку, ватними паличками

— Як прикрашати яйця за допомогою природних барвників?

— Можна використати чай каркаде. Вам знадобиться трохи чаю та олія. У холодну воду додайте чай і помістіть яйця. Варіть десять хвилин. Спочатку яйця будуть сірі, а потім змінюватимуть забарвлення і в результаті стануть фіолетовими. Цікаво спостерігати процес перетворення. Це дуже незвично. Думаю, діти будуть у захваті. Також можна пофарбувати яйця за допомогою замороженої вишні, додавши її в підсолену воду при відварюванні яєць. Охолодивши, викладаємо на серветку і даємо висохнути. І, звичайно, не забуваємо змастити до блиску олією.

Чай каркаде – чудовий натуральний барвник

«Можна фарбувати не лише курячі, а й перепелині яйця»

— Чула, що також можна фарбувати яйця за допомогою куркуми.

— Так це так. Забарвити яйця можна й за допомогою куркуми, зваривши в підсоленій воді з цією спецією. При цьому є один лайфхак. Охолодивши, занурте яйця в чай каркаде. Чим довше тримаємо, тим інтенсивнішим стає колір.

— Потрібно взяти на замітку.

— До речі, можна фарбувати не лише курячі, а й перепелині яйця, якщо є така можливість. Це також дуже красиво.

Раніше відомий кулінар Валентина Верьовкіна розповіла, як приготувати дуже смачну сирну паску.

Фото з альбому Елли Іванової

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