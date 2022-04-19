Сирна паска: смак перевершить всі очікування

Великдень цьогоріч буде без додаткового вихідного дня, але, як і раніше, залишається одним із найулюбленіших свят у дорослих та дітей. А паска — його неодмінний атрибут.

Рецептом дуже смачної сирного паски з «ФАКТАМИ» поділилася відомий кулінар Валентина Верьовкіна.

- Любите сирну випічку — тоді цей рецепт для вас, — каже Валентина Верьовкіна. — М'яка та ароматна паска не черствіє багато днів.

Інгредієнти для тіста:

Сир — 250 г (жирність від 9%)

Борошно — 350 г

Молоко — 60 мл

Яйця — 2 шт + 2 жовтки (два білки ми використовуємо для глазурі)

Цукор — 160 г

Вершкове масло — 50 г

Сухі дріжджі — 1 ч.л.

Сіль-0.5 ч.л.

Курага — 10 шт.

Цедра двох апельсинів

Для глазурі:

Цукрова пудра — 400 г

Яєчні білки — 2 шт.

Лимонний сік — 1 ч. ложка

Готуємо опару: у тепле молоко (не вище 40 градусів) додаємо сухі дріжджі та 1 чайну ложку цукру. Потім додаємо 1 столову ложку борошна, перемішуємо до розчинення дріжджів. Відправляємо у тепле місце на 30 хвилин для підйому.

Тим часом білки 2 яєць відокремлюємо від жовтків та залишаємо їх для глазурі. Яйця та жовтки збиваємо з цукром та щіпкою солі. Вершкове масло необхідно розтопити на водяній бані і змішати його зі збитими яйцями.

Через вказаний час опара піднялася. Тепер з'єднуємо сир, опару та яєчну-вершкову масу, добре перемішуємо. Додаємо поступово борошно. Добре вимішуємо тісто. Тісто виходить досить м'яким та липким.

Залишаємо тісто в теплому місці на годину (накриваємо миску з тістом рушником або лляною тканиною). Уникайте протягів при підйомі дріжджового тіста (багато господинь ставлять посуд з тестом у кухонну шафу або злегка прогріту і потім вимкнену духовку; якщо у вас сучасна духовка, в якій можна виставити низьку температуру нагріву, то включіть духову шафу на 30−35 градусів — дуже зручно).

Курагу миємо та дрібно подрібнюємо. За годину тісто збільшиться вдвічі. Додаємо курагу та цедру апельсинів. Добре вимішуємо. І залишаємо у теплому місці ще на 30 хвилин.

Обминаємо тісто і ділимо на чотири частини. Викладаємо у форми (щоб тісто займало трохи більше 1/3 форми). Дно форми та боки попередньо встеляємо пергаментом або добре змащуємо вершковим маслом. Якщо у вас форми невеликі, то їх може знадобитися більше.

Тісто у формах залишаємо на 30−40 хвилин підходити — воно має збільшитися.

Духовку розігріваємо до 180 градусів і ставимо наші пасочки випікатися. Час випічки може бути різним — від 30 до 45 хв. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою. Якщо паски в невеликих формах, то вони можуть бути готові і через 20−25 хвилин.

Готуємо глазур: білки, цукрову пудру і лимонний сік збиваємо на найменшій швидкості міксера або вручну віночком або виделкою.

Коли паски спечуться, виймаємо їх із духовки та повністю охолоджуємо. Після того, як декоруємо їх глазур'ю, також можна прикрасити сухофруктами.

Раніше ми писали про секрети гуцульської паски і як її приготувати.

Фото з альбому Валентини Верьовкіної

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