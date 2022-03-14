Як зберігати рибу без холодильника протягом 12 місяців або рибна тушонка без автоклаву

Автори популярного Youtube-каналу продовжують знайомити своїх читачів із різними ідеями, які можна використовувати у наш непростий час.

Тепер вони вирішили звернути свій погляд на рибу та поділитися рецептом про те, як можна приготувати та зберігати рибу протягом року, зробивши тушонку без автоклаву.

Для цього делікатного процесу знадобляться:

риба — 1,5 кг;

сіль (великого помелу) — 1.5 ч.л.;

цибуля;

чорний перець;

рослинна олія — на кожну банку по 3 ст.л.

Приготовлені консерви укладаються у банки по 500 мл.

Процес виготовлення вони показали на відео.

При цьому автори лайфхака попереджають, що кришки банок повинні бути щільно закриті і в них ні в якому разі не повинно попадати повітря!

Умови зберігання мають бути правильними. Так, зберігати консерви найкраще у прохолодному підвалі (у т.ч. у бомбосховищі), які є під більшістю будинків.

Нагадаємо, раніше спеціалісти Центру громадського здоров'я України дали корисні рекомендації, як зберегти продукти в умовах, коли зникла електрика.

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