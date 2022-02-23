Можна їсти навіть уночі: рецепт горіхового кето торта без цукру та борошна для тих, хто худне

Автори Youtube-каналу «Швидкі рецепти» вирішили прийти на допомогу тим, хто має намір швидко скинути вагу і перебуває на кето-дієті (раніше вона допомогла продюсеру Альоні Мозгової).

Для цього вони опублікували рецепт горіхового торта без глютену.

«Ніякого борошна. Дуже простий і легкий рецепт приготування десерту. Смачно і швидко для всієї родини. Дуже смачний простий рецепт. Замість цукру я використовую еритрит — цукрозамінник», — йдеться у підписі до рецепту .

Для приготування тіста без борошна потрібні:

4 білки

40 грамів цукру або цукрозамінника

1 чайна ложка лимонного соку

150 грамів подрібнених волоських горіхів

Крем :

4 жовтки

200 мл вершків

40 грамів цукру або цукрозамінника.

Приготування

Приготовлене з усіх інгридієнтів тісто розділити на 2 частини, випекти при температурі 170 ° С протягом 20−25 хвилин.

У яєчні жовтки додати 200 мл вершків, 2 чайні ложки лимонного соку, щіпку ваніліну і заварити крем, до якого додати 100 г вершкового масла і дати охолонути.

Торт можна прикрасити шоколадом (за бажанням) і поставити в холодильник на 2−3 години.

Смачного!

Так само легким десертом може бути і барвистий торт «Бите скло» від Єлизавети Глинської. Він також готується без додавання борошна.

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