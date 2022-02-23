Можна їсти навіть уночі: рецепт горіхового кето торта без цукру та борошна для тих, хто худне
Автори Youtube-каналу «Швидкі рецепти» вирішили прийти на допомогу тим, хто має намір швидко скинути вагу і перебуває на кето-дієті (раніше вона допомогла продюсеру Альоні Мозгової).
Для цього вони опублікували рецепт горіхового торта без глютену.
«Ніякого борошна. Дуже простий і легкий рецепт приготування десерту. Смачно і швидко для всієї родини. Дуже смачний простий рецепт. Замість цукру я використовую еритрит — цукрозамінник», — йдеться у підписі до рецепту .
Для приготування тіста без борошна потрібні:
- 4 білки
- 40 грамів цукру або цукрозамінника
- 1 чайна ложка лимонного соку
- 150 грамів подрібнених волоських горіхів
Крем :
- 4 жовтки
- 200 мл вершків
- 40 грамів цукру або цукрозамінника.
Приготування
Приготовлене з усіх інгридієнтів тісто розділити на 2 частини, випекти при температурі 170 ° С протягом 20−25 хвилин.
У яєчні жовтки додати 200 мл вершків, 2 чайні ложки лимонного соку, щіпку ваніліну і заварити крем, до якого додати 100 г вершкового масла і дати охолонути.
Торт можна прикрасити шоколадом (за бажанням) і поставити в холодильник на 2−3 години.
Смачного!
Так само легким десертом може бути і барвистий торт «Бите скло» від Єлизавети Глинської. Він також готується без додавання борошна.146
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