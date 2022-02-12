Варіантів дуже багато: Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом улюбленого колумбійського супу
Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів про незвичайний рецепт українського борщу, поділився у Instagram також рецептом колумбійського супу.
«Насправді варіантів цього супу дуже багато, у кожному регіоні Колумбії всі готували його по-різному. Мій був саме з молоком і такий, як я його зараз готую. Називається він кальдо. До супу відмінно підійде арепа або ваш улюблений хліб/сухарики. Рецепт арепи не зняв цього разу, бо там складність у самому приготуванні — борошна немає в Україні», — написав він.
Інгредієнти:
- Вода — 1 л
- Картопля — 2 шт
- Яйце — 3 шт
- Цибуля зелена
- Кінза
- Молоко — 100 гр
- Сіль
Приготування:
Спочатку варимо у воді картоплю разом із цибулею до м'якості, солимо воду. Робимо вогонь тихіше і вливаємо туди молоко, даємо поваритись хвилинку-дві. Далі вбиваємо прямо в суп 3 яйця і варимо ще 4 хвилини. Вимикаємо і даємо постояти пару хвилин. Подаємо з ароматною зеленню — кінзою та цибулею.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом «легендарного бутерброду з дитинства».101
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