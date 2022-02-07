Потрібно «мармурове м'ясо»: суддя шоу «МастерШеф» розкрив секрет приготування смачного соковитого стейку вдома

Шеф-кухар Володимир Ярославський, суддя проекту «МастерШеф», розповів, як можна вдома приготувати такий самий смачний стейк, як і в ресторані. Секрет у тому, щоб використовувати «мармурове» м'ясо (сухої або вологої витримки зі спеціальної породи худоби). Стейки мають бути товщиною 2,5−3,5 сантиметри і правильно підготовлені до смаження, повідомляє Ярославський в Instagram.

Правильний «мармуровий» стейк у домашніх умовах Щонайменше за годину до смаження дістати м'ясо з холодильника. Обсмажити на олії на добре розігрітій сковороді з кожного боку до рум'яної скоринки. М'ясо покласти в тепле місце на 10−15 хвилин, наприклад, загорнути у фольгу і помістити на дерев'яну дошку. Приготувати соус для стейку: зібрати жир зі сковороди, додати червоне сухе вино, уварити його, додати сіль, перець та вершкове масло. Знову розігріти сковороду, додати туди олію, трави та часник. Посолити та поперчити стейк, довести до появи рум'яної скоринки. Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)

Нагадаємо, раніше Ярославський поділився рецептом приготування знаменитої київської перепічки.

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