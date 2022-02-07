Потрібно «мармурове м'ясо»: суддя шоу «МастерШеф» розкрив секрет приготування смачного соковитого стейку вдома
Шеф-кухар Володимир Ярославський, суддя проекту «МастерШеф», розповів, як можна вдома приготувати такий самий смачний стейк, як і в ресторані. Секрет у тому, щоб використовувати «мармурове» м'ясо (сухої або вологої витримки зі спеціальної породи худоби). Стейки мають бути товщиною 2,5−3,5 сантиметри і правильно підготовлені до смаження, повідомляє Ярославський в Instagram.
Правильний «мармуровий» стейк у домашніх умовах
- Щонайменше за годину до смаження дістати м'ясо з холодильника.
- Обсмажити на олії на добре розігрітій сковороді з кожного боку до рум'яної скоринки.
- М'ясо покласти в тепле місце на 10−15 хвилин, наприклад, загорнути у фольгу і помістити на дерев'яну дошку.
- Приготувати соус для стейку: зібрати жир зі сковороди, додати червоне сухе вино, уварити його, додати сіль, перець та вершкове масло.
- Знову розігріти сковороду, додати туди олію, трави та часник. Посолити та поперчити стейк, довести до появи рум'яної скоринки.
Нагадаємо, раніше Ярославський поділився рецептом приготування знаменитої київської перепічки.33
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