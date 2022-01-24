Рецепт карабахської К'яти з кінофільму «Кавказька бранка»: спробувавши, неможливо відірватись
Навряд чи знайдеться людина, яка хоч раз не подивилася класику радянської комедії — художній фільм «Кавказька бранка».
І всім пам'ятний епізод, де бранка Ніна вирішила «розорити» «кунаків», що взяли її в полон, тому з апетитом поїдала всі страви, які вони приносили.
Автор Youtube-каналу «Випічка і кулінарія» вирішила відтворити рецепт коржика з кінофільму, який називається «Карабахська К'ята».
Для приготування коржика знадобляться:
- 170 мл. молока,
- 20 г дріжджів,
- 2 великі яйця (мінус жовток на змащування),
- 80 г вершкового масла,
- 120 г цукру,
- дрібка солі,
- 1 ч. л. ванільного цукру,
- 600 г борошна,
- 1 ст. л. рослинної олії.
Температура випічки 190 — 210 градусів, час випічки 15 хвилин, враховуйте особливості своєї духовки.
Начинка:
- 150 г вершкового масла,
- 130 гр. дрібного цукру або цукрової пудри,
- 1 ч. л. ванільного цукру,
- 220−230 г борошна.
В результаті виходить коржик, спробувавши який неможливо відірватися — навіть заради зустрічі з Шуріком.
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