Рецепт карабахської К'яти з кінофільму «Кавказька бранка»: спробувавши, неможливо відірватись

Навряд чи знайдеться людина, яка хоч раз не подивилася класику радянської комедії — художній фільм «Кавказька бранка».

І всім пам'ятний епізод, де бранка Ніна вирішила «розорити» «кунаків», що взяли її в полон, тому з апетитом поїдала всі страви, які вони приносили.

Автор Youtube-каналу «Випічка і кулінарія» вирішила відтворити рецепт коржика з кінофільму, який називається «Карабахська К'ята».

Для приготування коржика знадобляться:

170 мл. молока,

20 г дріжджів,

2 великі яйця (мінус жовток на змащування),

80 г вершкового масла,

120 г цукру,

дрібка солі,

1 ч. л. ванільного цукру,

600 г борошна,

1 ст. л. рослинної олії.

Температура випічки 190 — 210 градусів, час випічки 15 хвилин, враховуйте особливості своєї духовки.

Начинка:

150 г вершкового масла,

130 гр. дрібного цукру або цукрової пудри,

1 ч. л. ванільного цукру,

220−230 г борошна.

В результаті виходить коржик, спробувавши який неможливо відірватися — навіть заради зустрічі з Шуріком.

Раніше «ФАКТИ» рекомендували рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч.

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