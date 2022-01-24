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Рецепт карабахської К'яти з кінофільму «Кавказька бранка»: спробувавши, неможливо відірватись

8:19 24 січня 2022
Коржик з кінофільму

Навряд чи знайдеться людина, яка хоч раз не подивилася класику радянської комедії — художній фільм «Кавказька бранка».

І всім пам'ятний епізод, де бранка Ніна вирішила «розорити» «кунаків», що взяли її в полон, тому з апетитом поїдала всі страви, які вони приносили.

Автор Youtube-каналу «Випічка і кулінарія» вирішила відтворити рецепт коржика з кінофільму, який називається «Карабахська К'ята».

Для приготування коржика знадобляться:

  • 170 мл. молока,
  • 20 г дріжджів,
  • 2 великі яйця (мінус жовток на змащування),
  • 80 г вершкового масла,
  • 120 г цукру,
  • дрібка солі,
  • 1 ч. л. ванільного цукру,
  • 600 г борошна,
  • 1 ст. л. рослинної олії.

Температура випічки 190 — 210 градусів, час випічки 15 хвилин, враховуйте особливості своєї духовки.

Начинка:

  • 150 г вершкового масла,
  • 130 гр. дрібного цукру або цукрової пудри,
  • 1 ч. л. ванільного цукру,
  • 220−230 г борошна.

В результаті виходить коржик, спробувавши який неможливо відірватися — навіть заради зустрічі з Шуріком.

Раніше «ФАКТИ» рекомендували рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч.

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